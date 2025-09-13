Miguel Ángel, exteclista de Camela, sobre la muerte de su hijo: "Durante tres años, todos los días he querido irme con él"

"Todos los días he pensado irme con él. Pero no tengo cojones. Muchas veces se me ha pasado por la cabeza", asegura Miguel Ángel Cabrera (53 años) en conversación con EL ESPAÑOL, sobre la muerte de su hijo Rafa, acaecida en 2022, a causa de un accidente de tráfico.

Aquel fallecimiento partió en dos a la familia, lo destrozó todo y arrasó con todo. La vida, de repente, se apaga. Cuenta Miguel Ángel ahora, cuando se cumple tres años y medio de aquella dolorosísima partida, que nada es lo mismo, que nunca nada será igual.

Ha transitado Miguel Ángel -cómo de antinatura será perder a un hijo que ni la RAE recoge ningún término al respecto- por períodos oscuros. En la actualidad, lentamente, muy poco a poco, va levantándose. Cabrera sabe que su hija y que sus dos nietas lo necesitan.

Cabrera, en una fotografía de sus redes sociales.

Por ellas sigue, todo lo hace por ellas. Y también por los proyectos que desea hacer realidad en homenaje a su hijo. En breve, cuenta a EL ESPAÑOL, sacará al mercado una canción -que entonarán Dioni (54) y Mari Ángeles, sus excompañeros de Camela-.

En ella, contará la vida de su hijo y cómo un accidente se la truncó. Le queda aún hacerse un tatuaje y vivir a Nueva York, ciudad que su hijo adoraba. Miguel Ángel está volviendo a respirar, a sobrevivir y conversa con este medio sobre su superación. "No queda otra que seguir", dice.

Miguel Ángel, ¿a qué se dedica en la actualidad?

Pues ahora mismo estoy haciendo la canción de mi hijo, que la tengo terminada. La van a cantar Dioni y Mari Ángeles. Profesionalmente, no estoy haciendo nada. Quiero hacer colaboraciones, voy a hacer canciones para más artistas. Ahora estoy saliendo del pozo, después de tres años y medio, casi cuatro.

Voy a acomodar un poquito la casa y voy a empezar a escribir para más artistas, para Camela, si no ven inconveniente. También estoy en el TikTok, donde la gente me está escuchando bastante y hablando conmigo.

¿Qué va a contar esa canción?

Se va a contar un poquito la historia como pasó, no puedo dar muchos detalles.

Miguel Ángel Cabrera.

¿La van a cantar Dioni y Mari Ángeles?

Sí, la van a cantar ellos. Será algo como si yo se lo cantara a mi hijo. Entonces, ellos van a ponerme la voz para transmitir lo que a mí me gustaría cantarle a mi hijo. Yo no sé cantar, mi voz no vale, entonces el altavoz lo van a poner ellos.

Qué homenaje más bonito.

Será un homenaje para mi hijo, el juntarnos los tres para esto. Los fondos que haga esa canción van a ir destinados para una ONG de accidentes de tráfico. Seguramente, Ponle freno. Lo que haga, íntegro, irá donado. De esta forma, descansaré.

Me va a servir mucho esa canción. Me quedan aún tres cosas por hacer: tatuarme su cara en mi corazón, ir a Nueva York -que la canción habla de eso también-. A él le gustaba mucho la zona de Estados Unidos, Manhattan. Voy a ir, no sé si este invierno o el año que viene. Llevo casi cuatro años de negro. Después de todo, quiero liberarme del negro.

Al mismo tiempo que se ayuda a sí mismo, ayuda a los demás.

Claro. Con que con el dinero de la canción compren muletas, una máquina de oxígeno, lo que sea, para mí es el mayor éxito de mi vida. Mucho más éxito que Camela. Como compositor, esa canción será mi mayor éxito. Tengo miedillo por si no estoy a la altura de las demás canciones. Tengo más de 180 éxitos.

Que la canten precisamente ellos para usted debe ser muy especial.

Lo hablamos nada más verlos en el tanatorio. Yo no sabía ni lo que me decían. Pero sí me acuerdo que los dos me tenían abrazado y lo primero que me salió de la boca fue hacer una canción y ellos me dijeron 'cuenta con ello'. Y así ha sido. Está escrita, es un título muy original y bonito.

Usted está muy activo en TikTok. Hable de eso.

Hoy hay personas que me están reconociendo. Cuando yo me fui en 2012, Dioni y Mari Ángeles siguieron, pero a mí me perdieron la pista, y ahora están volviendo a verme. Yo siempre estaba detrás, y me están empezando a conocer. Hay canciones mías de hace 34 años que se están haciendo virales ahora. Es un pequeño aliciente que me está dando TikTok.

Miguel Ángel junto a Dioni y Mari Ángeles.

Dioni y Mari Ángeles habrán estado al quite con usted, ¿no?

Sí, muchísimo. Mi relación con ellos ahora es buena. Antes de lo de mi hijo, he dicho muchas patochadas de ellos, tonterías que he dicho. La vida. Resulta que a raíz de lo de mi hijo, todo ha cambiado.

Antes de lo de mi hijo he sido muy tonto. Si llego a llamar a Dioni, lo habríamos solucionado. Dioni, a raíz de lo de mi hijo, se ha portado como un señor. Ella igual. Dioni ha llorado conmigo. Dioni, incluso, me ha acompañado al cementerio, y ahí me ganaron.

¿Cuál fue el motivo por el que usted en 2012 decidió irse?

Pues, mira, fue Dioni el que llegó un día aquí a San Cristóbal de los Ángeles. Ya estaba la cosa tirante, llevábamos años regular, que si nos hablábamos y que si no. Y llegó un día, nos fuimos los dos a hablar al parque y me lo dijo: 'Así esto no puede ser. Yo no quiero que te vayas porque no soy nadie para echar a nadie, pero las reparticiones no pueden ser así'.

Por una parte, llevaba razón. Yo componía, pero ellos son los cantantes. Yo, con mi ego, no le dejé casi ni hablar. Le dije 'No, no, tú tranquilo que yo me voy'. 'No hace falta que te vayas, sólo que la parte que me corresponde la quiero para mí', me respondió. 'O se amolda el dinero...'. Si yo llego a ser una persona más de otra forma me hubiera sentado con él y lo habríamos hablado. Pero no, y se acabó.

Una ruptura que fue historia de España.

Todos pensábamos que Camela se acababa, porque estábamos tan unidos los tres... Lo decidí, fue por enero, y en febrero lo comuniqué. Mari Ángeles me llamó llorando. A partir de ahí ya me alejé, me metí en mi mundo, seguí componiendo. Tengo las canciones guardadas. Me aislé bastante durante una década.

Y ahora, Miguel Ángel, ¿cómo está?

Rafa, el hijo de Miguel Ángel Cabrera, en una imagen de las redes.

A raíz de lo de mi hijo, un poquito ahora estoy saliendo. No mucho, pero algo. No quiero proyectos grandes, no me gustan tan grandes. Hay proyectos de series y documentales, pero está pendiente. También está pendiente un musical. Están tratándolo.

Hay cosas que no dependen de mí. Yo estoy empezando a respirar. Componer para la gente, hablar con la gente... también tengo un canal de tecnología. Cositas.

La vida, Miguel Ángel, sigue, siempre sigue, y se abre camino sola.

Claro, así es. No queda otra que seguir. A mí la vida me ha enseñado que no queda otra, que tengo que seguir.

Tiene familia; una hija, dos nietas...

Sí, mi hija, mis dos nietas... No hay otra. La gente me está animando mucho. Hay directos y se conectan 500 o 600 personas. Con la canción de mi hijo he empezado a respirar. He empezado a sobrevivir.

Hace un tiempo dijo que de la vida esperaba irse con su hijo, ¿sigue pensando así?

Lo he pensado muchas veces, ahora ya menos. Pero yo, todos los días, durante más de tres años, lo he pensado, he querido irme. Todos los días lo he pensado, irme. Pero no tengo cojones. Muchas veces se me ha pasado por la cabeza.

Fue un bache gordo. Cada invierno he estado medicado, con diazepam, con lorazepam, con pastillas para dormir. No logro dormir, duermo muy mal.

Hay que hablarlo con naturalidad, por muy duro que sea.

Sí, no voy a ocultarlo. Hablé con mi psicóloga de eso. Estuve como cuatro o cinco meses yendo al psicólogo. Es lo mejor que pude hacer. Ahora pienso que quien haga eso, el irse, es un cobarde. Aquí tengo mis nietas, mi hija, que me necesita.

Es una decisión muy injusta. Yo sería un cobarde. He perdido mucho miedo a la muerte. Ya no me quiero morir, pero me ha llegado a dar igual todo.

La gente llora mucho conmigo y me está ayudando. Él donó todos sus órganos, también habla mucho la canción de eso. Bueno, los donamos nosotros. Ayudó a salvar muchas vidas.

Hablemos, para terminar, sobre ese palacio, ese panteón donde descansan los restos mortales de su hijo.

Eso surgió cuando yo estaba en el 12 de Octubre de Madrid. Yo ya me enteré de que mi hijo no iba a salir adelante y me entró en la cabeza eso: le dije a mi hermano 've corriendo y compra un panteón'. Yo no quería que él estuviese en la tierra, enterrado porque a él le daba miedo la oscuridad y los agujeros. Eso parece una casa, tiene su luz, tiene su wifi, para echarle su perfumador.

Es más acogedor. Entre toda la familia, le hicieron ese palacio. En esos panteones caben ocho cuerpos, cuatro y cuatro. Serán como cuatro o cinco metros cuadrados. Dentro está adornado de mármol y tiene un coche pequeño, un BMW, que le gustaba mucho ese coche. Tiene una foto grande dentro y una fuera. La foto la hizo un fan, es de tres o cuatro metros.