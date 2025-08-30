Sergio Ramos se lanza como cantante tras las vacaciones de Pilar Rubio en Japón con sus hijos (sin el futbolista)

Sergio Ramos (39 años) ha anunciado este sábado uno de los proyectos que más ilusión le hace: el lanzamiento de su primer tema en solitario. La canción, titulada Cibeles, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo domingo, 31 de agosto.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente juega en las filas del FC Monterrey, ha hecho pública la promoción del videoclip de su sencillo a través de Stories. El nombre del sencillo ya anticipa que hará referencia a su legado en el equipo merengue.

Su debut como cantante se produce después de que su mujer, Pilar Rubio (46), haya disfrutado de unas vacaciones en Japón en compañía de sus hijos. Un viaje que ha realizado junto a sus pequeños, ya que el futbolista -que se encuentra con su equipo en México- no ha ido con ellos.

Sergio Ramos ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento de su canción, llamada 'Cibeles'.

Estreno como solista

Cabe recordar que esta no es la primera incursión de Sergio Ramos en la música. Puso voz al himno oficial de la Selección española en 2016, La roja baila, con Niña Pastori (47). Un tema producido por RedOne que suma más de 20,4 millones de reproducciones en Spotify.

Y ya había participado en colaboraciones con Los Yakis en No me contradigas, un single con raíces flamencas; con Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón; y, más recientemente, en el álbum del mexicano Carín León.

A pesar de sus colaboraciones anteriores, este trabajo supone su estreno oficial como solista.

Todo apunta a que Cibeles es un homenaje al Real Madrid y a su fuerte vínculo con el club. En el vídeo de presentación, compartido en sus redes sociales, se muestran algunos de los momentos más memorables del defensa vestido de blanco.

El clip incluye imágenes de la Champions League y un cierre en la plaza de Cibeles, todo un símbolo de las celebraciones madridistas.

Cantante y compositor

A sus 39 años, el sevillano, que defendió la camiseta merengue durante 15 temporadas y conquistó un impresionante palmarés con cinco Ligas, cuatro Supercopas, dos Copas del Rey, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes, suma con este nuevo proyecto musical un nuevo capítulo en el que desarrolla plenamente su faceta artística.

Mal no se le debe dar cuando quienes han compartido compás con él lo ponen por las nubes. Es el caso del cantante mexicano Carín León, quien ha destacado sus capacidades como autor: “Tiene una manera muy inteligente de componer, es muy bueno y son sorpresas que te da la vida”, detalló en una entrevista a Infobae.

Cabe recordar, además, que toca la guitarra flamenca. Un talento que demostró en directo ante millones de espectadores durante la emisión de El Hormiguero, en 2019, cuando tocó un fragmento de Entre dos aguas de Paco de Lucía junto a Pablo Motos (59). "Es un instrumento que me encanta, pero no le dedico mucho tiempo", explicó entonces, con humildad.

Aficionado al arte

Ramos no solo es aficionado a la música: también a la pintura. Uno de sus hobbies es coleccionar obras de arte. En 2019, el defensa mostró públicamente una de sus adquisiciones más valiosas, el Lineage of Continuum, una obra del neoyorquino Phil Frost valorada en unos 40.000 euros.

En sus ratos libres, además, plasma su creatividad sobre cuadros, lienzos e ilustraciones que comparte en una cuenta secundaria de Instagram.

Este perfil lleva el nombre Borninbeds, que se podría traducir como 'Nacido en camas', haciendo referencia a su pueblo natal, la localidad sevillana de Camas. Es allí donde publica esporádicamente algunos de sus trabajos en el ámbito de las artes plásticas.

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

Su próxima visita a 'El Hormiguero'

Todo su derroche de talento lo comparte con su pareja, con la que se le ha visto en un sinfín de ocasiones visitando algunas de las pinacotecas más prestigiosas del mundo, desde el museo Salvador Dalí, en París, o The Paul J. Getty Museum, en Los Ángeles.

El lanzamiento de su nuevo sencillo, que llega tras la reciente estancia de su esposa en Tokio, promete ser todo un acontecimiento en las plataformas digitales.

El próximo lunes, 1 de septiembre, Sergio Ramos visitará el plató de El Hormiguero junto a Bertín Osborne (70). Una reaparición en la que, muy probablemente, ofrecerá más detalles sobre su sencillo.

Habrá que esperar solo unas horas para conocer el contenido íntegro de su, -quién sabe-, próximo pelotazo fuera del terreno de juego.