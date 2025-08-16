Shakira y Piqué venden una de sus tres casas en Barcelona por 3 millones: el papel del padre del exfutbolista en la operación

Tres años después de su separación, Shakira (48 años) y Gerard Piqué (38) van resolviendo al fin asuntos que quedaban pendientes tras tomar caminos separados.

La cantante colombiana y el exjugador de fútbol han cerrado la venta de una de las propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, por un precio superior a los tres millones de euros.

La vivienda formaba parte de un complejo adquirido por la expareja durante su relación. Un conjunto residencial que concibieron como un gran espacio familiar en el que residieron sus hijos, Milan (12) y Sasha (10), junto a los padres de la cantante.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación oficialmente en junio de 2022. Ratificaron el acuerdo de separación ante el juez seis meses después, el 1 de diciembre de 2022. GTRES

El proyecto, iniciado en 2012 y diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, contemplaba tres casas unidas por extensos jardines y zonas comunes. Entre ellas: piscinas, gimnasio, sala de juegos, un estudio de grabación y terrazas con vistas privilegiadas.

A pesar de los planes iniciales de hacerse un recinto propio con tres residencias interconectadas, el proyecto no llegó a completarse.

Aún quedan dos casas por vender

Las obras de la tercera vivienda, que debía ser reformada para unirse arquitectónicamente a las otras dos, quedaron paralizadas tras su ruptura, en junio de 2022.

Ahora, esa propiedad ha sido vendida por separado. Con esta venta se marca el inicio de la división definitiva de un patrimonio en común que en su momento supuso la consagración de su amor.

Shakira y Piqué Instagram (@3gerardpique)

Tras la marcha definitiva de Shakira a Miami, el complejo completo salió al mercado. Pero el proceso de venta ha sido largo. Y no exento de tensiones.

Según detalla ABC, quien ha adelantado la noticia de la venta del inmueble, las discrepancias entre la artista de Barranquilla y el exdeportista han sido determinantes para explicar el retraso en las operaciones. a la hora de fijar un precio de venta o de llegar a un punto en común en las negociaciones.

Falta de acuerdos

Al parecer, Shakira deseaba un precio de salida próximo a los 12 millones de euros. Piqué, por el contrario, en todo momento se ha mostrado partidario de aceptar rebajas que situaban la venta en una horquilla de entre 6 y 10 millones. La falta de acuerdo ha demorado el proceso durante tres años.

De momento, las otras dos viviendas principales permanecen aún disponibles con un precio conjunto de 10,99 millones de euros.

Estas dos residencias forman parte de un lote con una parcela de 3.800 metros cuadrados y una superficie construida de unos 715 metros cuadrados y 630 metros cuadrados habitables.

Shakira y Piqué, en una imagen de archivo.

La superficie se distribuye a lo largo de seis dormitorios, cinco baños (tres de ellos principales), una piscina interior y otra exterior, gimnasio, estudio de grabación, sala de juegos, bodega y varias terrazas.

Todo ello dotado de la más alta tecnología y prestaciones tecnológicas: desde calefacción por gas a sistema de domótica, un jardín con riego automático y accesos adaptados a silla de ruedas.



El padre de Piqué, 'implicado' en la venta

La venta de las dos viviendas restantes se está llevando de forma privada, sin anuncios en portales de internet ni carteles de agencias inmobiliarias.

El detalle que más llama la atención de todo el procedimiento es que la venta corre a cargo de una sociedad administrada por el padre del exfutbolista, Joan Piqué (65). Las escasas visitas al complejo se gestionan a través de contactos exclusivos e intermediarios de confianza. Todo fuera del foco mediático.

Shakira y Gerard Piqué junto al padre del futbolista, Joan Piqué. GTRES

Cabe recordar que el padre de Gerard Piqué es un empresario con una destacada red de sociedades y cargos directivos en empresas vinculadas al negocio inmobiliario, la alimentación, los alquileres y otros sectores.

En la actualidad figura en al menos 29 cargos directivos en 22 empresas. Algunas de las principales sociedades en las que aparece son: Kerad Proyecto 2006 SL, dedicado a la promoción inmobiliaria en Sant Joan Despí (Barcelona); Kerad 3 Invest, dedicada a la gestión de patrimonios.

Los negocios de Joan Piqué

También está involucrado en diversos negocios deportivos y de entretenimiento, aunque su hijo Gerard suele figurar en los cargos principales. Por citar algunos: Kosmos Team, Kosmos Global Holding, Kosmos Global Capital y otros del grupo Kosmos.

Entre las firmas más destacadas del sector de los bienes raíces de la que Joan Piqué es parte destacan: Inversiones BCN Two & Two SL, propietaria de la mansión donde residieron Shakira y Gerard Piqué, y Propiedades y Alquileres SA, una empresa inmobiliaria y de alquiler de viviendas.

Muy próxima a las tres mansiones de Shakira y Piqué, por cierto, se encuentra la vivienda que el fundador de Kosmos compró para sus padres, Joan Piqué (65) y Monserrat Bernabéu (62), una casa de 625 metros cuadrados de superficie que fue construida en 2013 y que no está a la venta.