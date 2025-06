El silencio de Juan Pablo Lauro, el otro gran protagonista en la vida de Nuria Fergó: así vive la ruptura y por qué no hablará

Fue el pasado 18 de mayo, domingo, cuando se hizo oficial la ruptura sentimental de la cantante Nuria Fergó (46 años) y el piloto de aviones Juan Pablo Lauro (42) tras tres años de relación. Un quiebre que sorprendió al gran público, pues no se conocía fisura en aquel amor.

"Son cosas que pasan", aseguró la cantante entonces. Ahí se quedó la de Nerja, prudente y respetuosa. EL ESPAÑOL conoció entonces que todo estaba bien, en orden, y que se trataba de un adiós meditado.

En el programa Madres: desde el corazón, emitido el pasado lunes, la Fergó siguió en la línea del recogimiento en cuanto a su romance con Lauro. "No es que pasara nada. Lo que pasa en miles de parejas, no hay que explicar el porqué. Las parejas pueden evolucionar juntas o puede que no", deslizó.

Nuria Fergó y su ex, Juan Pablo Lauro, en un acto público en 2022. Gtres

"Los sentimientos cambian. (...) No hubo un detonante. Tampoco se nos rompió el amor de tanto usarlo. Fue todo muy intenso y precioso", agregó Nuria, con absoluta honestidad. Y ahí se cerró el capítulo de su último revés sentimental. ¿Y Juan Pablo Lauro qué tiene que decir?

Ha llamado la atención su absoluto silencio en estos días tan intensos. 20, en concreto, han pasado desde que un programa de televisión anunció la ruptura. El piloto sigue sin hablar, y este periódico ha podido saber que así continuará. No se moverá de esa línea.

Y ofertas, como es natural, ha tenido de parte de programas y medios de comunicación. Se explica a este periódico que Lauro está viviendo este tiempo de transición emocional desde la calma. Con la cantante todo está "bien" y tienen contacto.

El cariño y el afecto siguen intactos entre ellos. Lo que ha terminado con su historia nada tiene que ver con lo anterior. No hay malas palabras ni entre ellos ni de ellos con su entorno. Ha sido ella quien ha abandonado la casa familiar donde la expareja vivía con sus respectivos hijos.

La expareja en el Festival de Málaga. Gtres

En lo referente al exmatrimonio de Nuria con José Manuel Maíz, se detalla que Lauro conoce la historia. Sólo se desliza eso: que para él no es nuevo el pasaje que ha contado Fergó en su conversación con Cruz Sánchez de Lara (52), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Como decíamos en otro artículo de este medio, hace unas horas, sobre Nuria, que nadie espere tampoco que Juan Pablo se pronuncie.

En aquella charla, Nuria dijo de su último amor: "Fue muy bonito todo. Nos conocimos con una mirada en un autobús y cinco años después coincidimos por una amiga. Comenzamos a escribirnos y quedamos".

Añadió: "Tres años hemos estado de relación. Sobre la boda, nunca le di tanta importancia a eso porque yo vivo el momento, el futuro no está. Porque yo mañana me puedo morir, mañana no me puedo levantar. Me puede dar un ictus. (...) Claro que soy impulsiva, lo vivo todo intensamente".

"Porque la vida hay que vivirla, no puedes esperar. (...) Soy cada vez más consciente de que a mí me pusieron a mi expareja para crecer. Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más, y que sepa lo que me gusta y lo que no me gusta", concluyó.

Una boda que no llegó

Nuria y Juan Pablo tuvieron planes de boda. Así lo anunció, feliz, la cantante hace un tiempo. Fergó charló con EL ESPAÑOL, en mayo de 2024, y ella se mostró pletórica: "Lo que no hay es fecha de boda. Porque lo de la pedida fue todo improvisado. Nosotros no teníamos pensamiento de eso".

"Lo que pasa es que fue el momento, el sitio... Fuimos a ver un concierto de Carla Morrison. Fue todo tan intenso y tan bonito... Pero ahora estamos centrados en nuestros trabajos. Estamos como casados; estamos conviviendo. Hay trabajo y hay que aprovecharlo", agregó.

Por otro lado, conviene recordar que Nuria y Juan Pablo vivían bajo el mismo techo. Ambos, además, aportaban a su amor hijos de anteriores relaciones.

Él agregó tres hijos, Carlos, Gael y Eric, fruto de su matrimonio con Irene Villa (46). La artista, una hija: Martina, nacida en el seno de su relación sentimental con su expareja, José Manuel Maíz. Todos convivían en perfecta armonía.

Sobre este extremo, hace un tiempo Nuria admitió a EL ESPAÑOL que esa reestructuración familiar le "costó" a su hija. Su historia de amor comenzó en 2022 y un año después, en septiembre de 2023, dieron un paso más en su idilio, anunciando compromiso.

Una pedida de mano que tuvo lugar en París, con la Torre Eiffel de fondo. "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero. Solo tú podías hacerlo así", publicaba la actriz en sus redes sociales, presumiendo de su anillo de compromiso.

Este post, cabe puntualizar, sigue estando disponible en el feed de la artista. "París nos envolvió con su magia. Y lo mejor está por venir. Continuará...", añadía junto a aquella fotografía.

Los apoyos de Nuria

Quien lo sabe sostiene que Nuria está "bien", "tranquila", centrada en su trabajo y, sobre todo, en su madre, la cual también está encarando el duelo por la muerte de su marido.

Su hija, Martina, y su madre son el timón de Fergó, amén de esas amigas que no la dejan sola. Nuria y Juan Pablo están en sintonía en una cuestión fundamental, que esperan que la prensa entienda: no van a hablar de nada.