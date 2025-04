Así es Leandro, el único nieto varón de Mario Vargas Llosa y su 'preferido': articulista de profesión y buen confidente

Fue a principios del año 2023, recién anunciada su ruptura sentimental de la socialité filipina Isabel Preysler (74 años), cuando el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa tomó la inteligente decisión en su vida de instalarse de forma más definitiva en Lima, Perú. En su tierra natal, volver a las raíces. Estar más cerca de la familia.

Así, el literato abandonó la ciudad de Madrid, donde residía junto a Preysler de forma oficial desde que se hizo pública su relación amorosa allá por junio de 2015. Mario vivió bajo el mismo techo que la viuda de Miguel Boyer, en Puerta de Hierro, pero también disponía de una casa en la capital, donde se guarecía de vez en cuando para escribir.

Cuando el amor se hizo añicos y vieron la luz, a través del papel couché, las acusaciones de Isabel -calificó al Nobel de "celoso"-, Vargas Llosa entendió que era tiempo de poner tierra de por medio. Y así lo hizo: se instaló en un apartamento en el distrito de Barranco, con vistas al océano Pacífico y próximo al domicilio de su mujer, Patricia Llosa (80).

Leandro, nieto de Mario, junto al Nobel, en una imagen de las redes sociales.

Allí, en su tierra, Mario Vargas Llosa pasó feliz sus últimos años de vida. El fijar su residencia en Lima no fue óbice, eso sí, para que el Nobel no viajara a la capital de España. De hecho, hizo varios desplazamientos. El último, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, fue la pasada Navidad. Mario quería volver, pero, finalmente, no pudo ser.

Este medio sabe que el autor de El pez en el agua disfrutó, en su última etapa, de tiempo de calidad junto a su esposa, y prima hermana, Patricia Llosa, sus tres hijos, Álvaro (59), Gonzalo (58) y Morgana (51), y sus seis nietos. Todos ellos, junto a una discreta red de amigos, hicieron feliz a Mario.

Compartieron charlas, reflexiones e interesantes debates sobre diversos aspectos de la vida. Vargas Llosa pudo visitar lugares de Perú absolutamente claves para su vida y también esenciales en sus laureadas obras. No fue un hombre que hizo distingos entre sus nietos, pero hay uno que fue especial, que ocupó un lugar único: Leandro Vargas Llosa.

En estos difíciles días hay tres nietos, en concreto, que han sido inmortalizados tras el último adiós al literato: Leandro, Aitana e Isabella. Fieles a su discreción, ninguno de los tres ha hecho declaraciones sobre el adiós de su abuelo, que tan sólo escasos días atrás había celebrado sus 89 años en familia.

Mario Vargas Llosa y Patricia junto a sus seis nietos.

Dice quien lo sabe que Mario y Leandro, único nieto varón, fueron buenos confidentes. Leandro es fruto de la historia de amor de Álvaro Vargas Llosa y su exmujer, Susana Cecilia Abad Lanata. En el plano académico, es graduado en Economía por la Durham University Business School en Londres.

Leandro sigue la estela de su padre y de su abuelo: trabaja como articulista en Kleio Historical Journal, una publicación académica del Reino Unido. Leandro está muy unido a su progenitor, Álvaro. Tiene una hermana, Aitana, la cual, por su parte, trabaja como consultora en Management Solutions en Nueva York.

Quién es quién en la saga Llosa

El peruano Mario Vargas Llosa junto a su nieta Aitana.

Leandro y Aitana son los hijos del primogénito de Mario y hoy heredero del marquesado de Vargas Llosa, pero no son los únicos nietos del Nobel. Gonzalo, el segundo hijo del escritor, tiene dos hijas, Josefina y Ariadna, fruto ambas de su primer matrimonio con Josefina Said, de quien se separó en 2007.

Josefina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York y trabaja como analista estratégica. Hace unas horas, se despidió de su abuelo en redes: "Sé que la vida nunca volverá a ser igual sin ti. Ya puedes descansar en paz, no tienes que preocuparte por la abuela ni por tus hijos, porque tus nietos nos quedamos para cuidar de ellos".

Y agregó: "Te lo prometo. Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren. Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta"

En otro orden de cosas, Ariadna se graduó en Relaciones Públicas y Publicidad en Suffolk University. Hoy, reside en Dubái, donde trabaja como organizadora de eventos. Por último, Morgana, la hija menor de Mario Vargas Llosa, por su parte, tiene dos hijas, Isabella y Anaís, fruto de su relación con Stefan Reich Roden, con quien se casó en 2006.

En lo tocante a su perfil académico y laboral, huelga decir que Isabella participó en 2022, junto a sus primas Aitana y Ariadna, en un cameo en la película Dueños del tiempo. Anaís, por su parte, es una de las nietas más discretas del Nobel.