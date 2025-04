Ivonne Reyes, acusada de no pagar a unos estilistas tras confesar su ruina económica: su contundente reacción

Ivonne Reyes (57 años) no está encarando su mejor etapa vital. Esto es un hecho que se puede corroborar fácilmente a la luz de sus circunstancias y confesiones. Hace unas semanas, concedía dos valientes entrevistas -una, en una revista del corazón; y la otra, en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco- donde hablaba de su ruina económica.

"Me he acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad. (...) No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora. (...) Estoy cansada de sostener, de aparentar. (...) Alguna vez he intentado quitarme la vida, sí", son algunas de sus declaraciones más duras. Ivonne, pese a todo, es una mujer fuerte y trata de seguir, de avanzar, de no detenerse.

No obstante, de vez en cuando ven la luz informaciones que la vuelven a colocar en el punto de mira. Es lo que ocurrió hace unos días en el pódcast Mamarazzis. Allí se informó que Ivonne es "morosa", que le debe dinero, según este medio, a los estilistas que la vistieron para su posado en Lecturas.

Ivonne Reyes, en un acto público en Madrid.

No sólo a ellos, también adeuda Ivonne, siempre según esta versión, a las personas que le prestaron alguna prenda para el espacio de Mediaset. Sostienen Laura Fa y Lorena Vázquez que la venezolana no coge el teléfono a quienes la reclaman, que no hay forma de contactar con ella. ¿Qué hay de cierto en esto?

EL ESPAÑOL contacta con la madre de Alejandro Reyes (25) y atiende el teléfono. Lo primero que hace es reírse y restarle toda credibilidad a estas acusaciones. Reyes sostiene que nada es verdad, que ella no debe nada a nadie. Que, afortunadamente, esa etapa -real y mucho más seria- quedó atrás.

Aduce Ivonne que argumentar que no paga a los estilistas es "desconocer cómo funcionan las revistas". "Las revistas te ponen estilista y fotógrafo. También en el programa ¡De Viernes! Ellas -las periodistas de Mamarazzis- saben cómo funcionan las revistas. Es absurdo todo. Toda la ropa la pone la revista. Yo no le debo nada a nadie", se defiende la presentadora.

No sería cierto tampoco que se niegue a atender el teléfono: "Todos tienen mi teléfono, y yo atiendo". Insiste la venezolana: "Ellos nos visten con ropa de diferentes firmas. Es de una falta de información absoluta, sobre todo de parte de personas que están en el medio y han trabajado en revistas".

Ivonne Reyes en una fotografía tomada captada en 2022, en Madrid. Gtres

"La revista hace la producción y la producción consta de recogida, vestuario, maquillaje, desayuno, peluquería... Todo lo cubre la revista. El maquillador de la revista también me maquilló para el programa, es verdad, y lo hizo porque él quiso y para darse publicidad. Yo, a cambio, le pagué el coche de vuelta a casa", remacha.

Desmiente Ivonne, además, que haya cobrado por esos dos trabajos las cantidades que se manejan: "Ojalá hubiera cobrado eso". En otro orden de cosas, este mes de abril está siendo especialísimo para la familia Reyes Torres. El pasado día 3 cumplió 25º cumpleaños Alejandro Reyes, el hombre más importante en la vida de Ivonne.

Un bello aniversario que el joven actor encaró como todos: en familia, rodeado de amor. Es Álex un joven al que no le falta cariño, arropo y buenos consejos. Tiene una red potente de afecto a su alrededor. Puede presumir de ser una persona bien querida, a pesar de los pesares.

Estos 25 años llegan en un momento un tanto agridulce y convulso después de que su paternidad haya vuelto a colocarse en primera línea televisiva y del papel couché. Llueve, en realidad, sobre mojado. Él, Alejandro, pasa olímpicamente de lo que se diga o se especule.

Igual le da que se asegure que hay por ahí una presunta familia biológica que podría probar que no es hijo de Pepe Navarro. Falacias intencionadas que no le hacen el menor daño. Álex cree a su madre y, sobre todo, se apoya en una sentencia firme.

Es hijo legal y biológico del conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi. Así lo dictó un juez y ante una cosa probada nada hay que hacer. Alejandro vive su vida y no quiere ni oír hablar de la prensa ni de entrevistas. Nunca se ha sentido cómodo abordando su parcela más íntima.

Lo ha hecho y tiene claro que ése no es el camino que él desea trabajar. Se ríe de todo y le resta importancia a cada cosa que le llega. Poca, porque procura ni leer ni informarse.