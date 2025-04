La foto del 'docureality' de Vicky Martín Berrocal, a examen: del protagonismo de su madre a la reivindicación de la mujer

Vicky Martín Berrocal (52 años) y las tres mujeres más importantes de su vida -su hija, su madre y su hermana- tendrán su propio documental. Verá la luz el próximo 20 de mayo, pero las protagonistas de la historia, así como la plataforma en la que se emitirán los cuatro capítulos, ya han dejado algunas pistas. La semana pasada se publicaron algunos totales, además del cartel oficial de la serie. Una impactante imagen por las que han sido comparadas con las Kardashians.

Para conseguir tal proyección, Las Berrocal -título que también lleva el documental- acudieron a una sesión de fotos en la que no faltó el humor y la complicidad. Alba Díaz (25), la única hija de Vicky Martín Berrocal, ha compartido en sus redes sociales el behind the scenes.

"Nos sentimos súper guapas y empoderadas", ha confesado la influencer en un vídeo publicado en su perfil de Instagram este lunes, 7 de abril. Al final del clip aparecen las cuatro protagonistas en un mismo plano. El momento exacto en el que el fotógrafo Valero Rioja captó la imagen oficial del cartel. Una impresionante puesta en escena en la que no se deja nada al azar. Están perfectamente situadas y conjuntadas. Además proyectan un mensaje, como bien ha dicho Alba, de poder femenino.

"Detrás de un gran apellido, hay cuatro grandes mujeres", ha escrito Movistar+, plataforma en la que se emitirá el documental, en sus redes sociales. Un significativo mensaje que se corresponde con el cartel del proyecto. Son "enérgicas, vibrantes, luchadoras, cariñosas y peleonas". Pero por sobre todas las cosas son una saga de mujeres.

A la espera de su estreno, EL ESPAÑOL somete a examen la primera foto promocional de Las Berrocal.

1. Matriarcado

No hay duda de que las Berrocal son un matriarcado. Solo con ver sus redes sociales -y ahora con el inminente estreno de su docureality- se puede confirmar que las mujeres predominan y tienen un importante rol dentro de la familia. En la imagen promocional están ubicadas en orden jerárquico, dando gran protagonismo a Victoria Martín Serrano, la madre de Vicky.

Aunque es la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56) la más mediática de la familia, en el cartel promocional dan mayor protagonismo a su madre.

Victoria Martín Serrano aparece de pie y justo detrás de sus dos hijas, Vicky y Rocío (43), quienes posan sentadas a la misma altura. En la parte inferior de la foto, la más pequeña de la familia y donde termina, de momento, la saga, Alba Díaz Martín.

2. Reivindicación de la mujer

Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Rocío Martín Berrocal en el 50 cumpleaños de Vicky,

La idea del matriarcado se refuerza con la frase que acompaña al posado. Victoria, Vicky, Rocío y Alba han reformulado el conocido refrán Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer por "Detrás de una mujer siempre hay otra gran mujer".

Las Berrocal, tal y como explica Movistar+, "han creado un universo propio en el que se cuidan y se apoyan mutuamente, a pesar de las diferencias generacionales". La relación que hay entre las cuatro es especial. No pueden vivir la una sin la otra y así lo reflejan en sus redes sociales y, próximamente, lo harán en su docureality.

"Tres generaciones de mujeres, empoderadas, luchadoras, a las que no les ha condicionado ni la fama ni el qué dirán", explican desde la plataforma.

3. El color de la temporada

Lucir el mismo color en sus estilismos no es una práctica novedosa. Incluso, es la línea que han seguido otras conocidas familias que han llevado su historia a la pequeña pantalla. En Estados Unidos lo han hecho las Kardashians. En España, las Pombo.

En el caso de Las Berrocal, sin embargo, la elección del color resulta significativa. Han optado por una gama de marrones -el tono del 2025, según Pantone, y el favorito de Vicky Martín Berrocal al momento de vestir, tal y como ella misma ha confesado en sus redes sociales-.

El marrón es un color que simboliza "estabilidad, seguridad, confianza, calidez, confort, y fiabilidad", características que Vicky Martín Berrocal, así como su madre, su hija y su hermana, también proyectan con sus gestos y su personalidad.