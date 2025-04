Miranda Rijnsburger, el apoyo en la sombra de Julio Iglesias tras conocerse que padeció un tumor en la columna vertebral

Lleva años alejado de la vida pública y en 2019 ofreció su último concierto. No obstante, Julio Iglesias (81 años) se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social esta última semana.

El periodista Carlos Herrera (67), íntimo amigo del afamado cantante, actualizaba unos días atrás sobre el estado de salud de Iglesias. "De cintura para arriba está estupendo, pero tiene dificultades para moverse y de cintura para abajo tiene 500 años", apuntó el comunicador en el programa Poniendo las calles de Cope. Días más tarde, aclaró que ya no lo tiene a día de hoy, pues le fue extirpado poco después del accidente de tráfico que vivió en los años 60.

Tal ha sido el impacto de la información que la revista Semana ha llevado hasta su portada este pasado miércoles, 2 de abril, un reportaje sobre el retiro al que ha dado paso Julio Iglesias en los últimos tiempos. Una vida alejada de los escenarios y el foco mediático que disfruta acompañado de su mujer, Miranda Rijnsburger (59), y los cinco hijos que mantienen en común: Miguel Alejandro (27), Rodrigo (25), las gemelas Victoria y Cristina (23) y Guillermo (17).

Julio con Miranda.

La holandesa y el intérprete de Spanish Girl mantienen una sólida relación desde 1995. No obstante, se conocieron en diciembre de 1990 en un aeropuerto de Indonesia y en 2010 finalmente sellaron su amor ante los ojos de Dios. Lo hicieron, por cierto, rodeados de sus cinco vástagos en la exclusiva finca que posee en el municipio de Marbella.

Miranda y Julio cargan a sus espaldas tres décadas de estable amor. Un romance en el que la discreción y el hermetismo han sido llevados por bandera. Nada que ver con el matrimonio entre Iglesias e Isabel Preysler (74), de quien se divorció en el año 1978, apenas siete años después de darse un mediático 'sí, quiero'.

El afamado matrimonio parece haber encontrado la más absoluta calma en esta vida alejada de los focos. Julio Iglesias mantiene en activo su perfil en Instagram, aunque son escasas las ocasiones que comparte contenido en él. Sin embargo, Miranda Rijnsburger tiene su cuenta social cerrada desde hace varios años. Apenas tiene 313 seguidores, entre los que destacan sus hijas Victoria y Cristina y Tamara Falcó (43), la que un día fue hijastra del artista.

Escasos son los detalles que se conocen sobre la vida de pareja actual de Miranda y Julio, pues ambos ponen constantemente en alza la bandera de la discreción. Sin embargo, notorio es que la dupla se encuentra a día de hoy a caballo entre Marbella, Miami y Punta Cana. Allí reside buena parte del año (el resto lo pasa entre su mansión de Indian Creek, en Miami, y su casa en Bahamas) y es donde está escribiendo sus memorias, como él mismo anunció en sus redes sociales, que servirán para hacer el guion de una serie sobre su vida que llevará a cabo Netflix.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

La familia Iglesias-Rijnsburger parece haber dado paso a una idílica vida al otro lado del charco. Una rutina tranquila que a veces se ve interrumpida para poner rumbo a la localidad malagueña de Ojén. Allí se desplazó, de hecho, Miranda este pasado verano. Lo hizo sin Julio y con la compañía de sus cinco vástagos. Todos disfrutaron de tan ansiada época estival en la exclusiva mansión Cuatro Lunas.

La finca cuenta con una casa principal que incluye siete habitaciones, ocho baños, una sala de grabación, una sala de juegos y una bodega. Además, dispone de una suite, dos grandes terrazas con vistas al mar, una piscina y un helipuerto, junto con otras edificaciones para recibir a invitados.

Miranda Rijnsburger no es solo un apoyo para Julio Iglesias en lo personal. La socialité es también el sostén del patrimonio empresarial del afamado cantante. Además de cantante de éxito, el intérprete ha invertido en inmuebles en Miami y ha fundado sociedades en República Dominicana. Para gestionarlo, al menos en España, cuenta con el apoyo de su mujer, a través de Androsemo SL. Como artista, cabe recordar, también ha recibido importantes beneficios, tanto por sus actuaciones como por los derechos de autor de sus canciones.

Rompe su silencio

Julio Iglesias apenas sale de esta especie de retiro a la que ha dado paso en los últimos años. El pasado mes de diciembre, no obstante, abandonó por unos instantes esta barrera de la discreción para mostrar públicamente su apoyo a Raphael (81), quien sufrió un revés de salud grabando un especial de La Revuelta.

Julio Iglesias.

Ahora, en mitad de todo el revuelo que han causado las declaraciones vertidas por el periodista Carlos Herrera, el afamado cantante ha dado un paso al frente para hablar abiertamente del tema. Así, en conversaciones con la revista ¡HOLA! ha respondido, rotundo, a las informaciones sobre su retirada y su estado de salud.

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz", ha sostenido en su charla con la citada revista.