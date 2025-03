Ana Verdasco, la cuñada de Ana Boyer que triunfa como estilista de 'influencers': de salir en 'Pombo' a vestir a Gemma Pinto

Desde hace un tiempo, el nombre de Ana Verdasco aparece en las etiquetas de las fotos de algunas influencers. ¿El motivo? Dar crédito y destacar su trabajo como estilista.

A sus 26 años, Ana, la hermana pequeña de Fernando Verdasco (41) se ha hecho un hueco entre las estrellas de las redes sociales. Son muchas las que confían en su trabajo y así lo dejan reflejado en sus respectivas cuentas. Su popularidad entre las creadoras de contenido es tal, que la joven estilista ha aparecido en una escena de Pombo, la docuserie de María Pombo (30) emitida en Prime Video.

La cuñada de Ana Boyer (35) aparece en la tercera temporada de la serie, mostrándose como estilista de Pablo Castellano (38). Concretamente, se puede ver al empresario asesorándose con Verdasco. La joven -en ocasiones con la aprobación de María Pombo- le sugiere determinadas combinaciones y prendas, tanto para el día a día como para aquellos compromisos profesionales que lo obligan a situarse frente a las cámaras.

Aunque en dicha escena sólo se muestra como asesora de Pablo Castellano, lo cierto es que Ana Verdasco también se ha convertido en la estilista de Marta (33) y Lucía (35) Pombo, las hermanas de María. Ambas, de hecho, suelen mencionarla en las publicaciones de Instagram donde aparecen con looks de su elección.

Esta misma semana, Ana Verdasco también ha sido mencionada en los stories de Gemma Pinto (28), influencer y pareja del piloto Marc Márquez (32). La creadora de contenido catalana, quien ha viajado a Houston, Estados Unidos, dio crédito a la estilista al momento de hacer su maleta.

Marta Pombo con un estilismo de Ana Verdasco. Gtres

Cabe destacar que tanto la familia Pombo como Gemma Pinto forman parte de la misma agencia de representación. Todos ellos están bajo el paraguas de Vertical Group, la empresa de talento que comparten María Pombo y Marc Márquez. Entre los representados, además, está María Martín de Pozuelo, otra de las asesoradas por Ana Verdasco.

La experta en moda, además, ha trabajado con la influencer Marta Oria. Por otro lado, ha asesorado a personajes televisivos como Lidia Torrent (31). Asimismo, a actrices como Dafne Fernández (39) e incluso, estrellas internacionales de la talla de Carlos Vives (63). A la lista se suma su hermano, Fernando, -para algún evento puntual- su hermana, Sara (37) y su cuñado, Juan Carmona.

Ana Verdasco llegó al mundo VIP e influencer después de trabajar con estilistas de renombre como Ana Antic y Cristina Reyes. "Llevo bastante tiempo metida en este mundo y he crecido un montón en los últimos años. Empecé a trabajar para otras estilistas y con celebrities para asistir a red carpets, pero este año me he metido de lleno con clientes", explicó en una entrevista con ¡HOLA! el pasado noviembre.

La joven es graduada en Fashion Design. Como indica en su página web, inició sus estudios en la prestigiosa universidad Istituto Europeo di Design donde se especializó en moda. Antes de terminar la carrera, comenzó a trabajar con las mencionadas estilistas.

A día de hoy, además de trabajar con destacadas figuras de las redes sociales, el mundo del entretenimiento y el papel couché, Ana Verdasco lleva a cabo proyectos con prestigiosas firmas y editoriales. A sus 26 años es una de las estilistas más demandadas entre las celebrities. En sus redes sociales, donde suele compartir sus trabajos, atesora más de 10.000 seguidores.