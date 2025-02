María del Monte, Manu Sánchez o Karina: la lista completa de los premiados con las Medallas de Andalucía 2025

Día clave este lunes, 24 de febrero de 2025, en el mundo de la cultura: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en reunión extraordinaria, ha hecho público el listado completo de los nombres que han sido galardonados con las Medallas de Andalucía 2025, que se entregarán el próximo 28, Día de Andalucía, en un solemne acto.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (54 años), ya había avanzado este pasado domingo, 23 de febrero, a través de su cuenta de X -antes Twitter-, que la distinción relativa a las Artes recaería en Pablo Alborán (35). También reveló el político andaluz que los flamantes Hijos Predilectos de la región serán Jesús Navas (39) y Pilar Manchón (66).

Con respecto a las Artes, el intérprete de Solamente tú no es el único que recibirá el premio: María del Monte (62) también será distinguida. La cantante, emocionadísima, ha roto su silencio en redes sociales, a través de un vídeo que está acompañado del siguiente texto: "Muy feliz y agradecida por este galardón".

Y agrega: "Voy a seguir llevando Andalucía allí donde vaya, porque la llevo en mi corazón. No nos separamos. Gracias y mil veces gracias. Comencé a amar a mi tierra cuando tuve conocimiento y seguiré haciéndolo aunque lo pierda".

Esta condecoración acontece en un momento delicado para María del Monte, a escasos días de que se resuelva la investigación que se abrió en torno al robo que sufrieron la artista y su mujer, Inmaculada Casal (61), en su casa de Gines, en agosto de 2023.

Volviendo a las medallas, en la misma línea de las Artes figura otro nombre: el de Karina (79). Por su parte, la artista de El Baúl de los recuerdos ha celebrado este galardón en forma de story en su Instagram, reposteando el mensaje de Juanma Moreno. Además de los títulos de Hijo Predilecto de Andalucía y de la Medalla a las Artes, hay otras distinciones.

En el apartado de las Ciencias Sociales y Letras, están de enhorabuena Federico Linares y Abel Moreno. El Deporte tiene un nombre propio en estas Medallas de Andalucía: la nadadora Anastasiya Dmytriv (16). La Economía y Empresa, en otro renglón, se resumen en dos nombres propios: Javier González de Lara y Grupo El Jamón.

En el apartado de Investigación, Ciencia y Salud el reconocimiento recae en María del Mar García Beltrán y Casiana Muñoz. En la Universidad de Cádiz también están de celebración, pues el Mérito Medioambiental se lo lleva Carmen Morales.

La Proyección de Andalucía resalta especialmente la labor de dos empresas: Carmen Nestares (la vicepresidenta de Amazon) y Scalpers.

Medina Azahara en una imagen de Europa Press.

La Solidaridad y la Concordia se la lleva Pueblo gitano y el galardón Manuel Clavero tiene el nombre del Grupo de rock Medina Azahara. Conviene no olvidar que Medina Azahara anunció el otoño pasado que 2025 sería el año de su retirada con una última gira que pondrá fin a más de cuatro décadas de trayectoria encima de los escenarios como emblema del rock andaluz.

Finalmente, en lo concerniente a los Valores Humanos, éstos tienen un único destinatario: el humorista Manu Sánchez (39). El presentador andaluz anunció en mayo de 2023 que padecía cáncer de testículos. Una dura "pelea", como él mismo lo ha llamado, de la que habló como nunca en diciembre del año pasado.

Manu Sánchez en una imagen de sus redes.

"Yo sigo en la pelea. No me gusta lo de pelea, porque es un proceso. Yo sigo dando pasitos contra el cáncer. El camino es muy largo, es muy duro, tiene muchas curvas. Y en ese camino complicado, también se agradece mucho cuando hay amigos y amigas de verdad, que no te sueltan", reflexionó en el espacio Somos Música, en Canal Sur.

El 22 de noviembre de 2024, Manu Sánchez se sometió a una intervención de 13 horas y tanto el parte médico como la recuperación fueron favorables. La zona tratada quedó "limpia", según informó en su día el Diario de Sevilla. Hoy, poco a poco la vida de Sánchez se abre camino y la Medalla de Andalucía que recibirá, de seguro, será el mejor de los reconocimientos para él.