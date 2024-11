El lado más íntimo del presidente Carlos Mazón: casado, padre de mellizos y candidato a Eurovisión

No cabe duda alguna de que 2024 será un -trágico- año que quedará en el recuerdo de todos los españoles, pero, especialmente, de los habitantes de Valencia y sus pueblos. Las consecuencias devastadoras de la catástrofe natural conocida como DANA han supuesto un antes y un después en la vida de muchos civiles, que dejaban atrás negocios, casas y hasta a sus propios familiares.

Tras días de desolación en zonas de la provincia de Valencia, así como algunos pueblos de Castilla-La Mancha, este pasado domingo, 3 de noviembre, los reyes Felipe VI (56 años) y Letizia (52) junto a Pedro Sánchez (52), presidente del Gobierno y Carlos Mazón (50), presidente de la Generalitat Valenciana, daban un paso al frente y acudían a la localidad de Paiporta.

No obstante, la acogida no fue ni mucho menos la esperada y los cuatro representantes recibieron feroces críticas por la visita. Una dura realidad la que están viviendo todavía los valencianos y que ha hecho llevar el nombre de Mazón a copar, incluso, numerosos titulares en la prensa internacional. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es ¿quién es realmente Carlos Mazón?

Nacido en la ciudad de Alicante en el año 1974, Carlos Mazón Guixot ha tenido claro desde pequeño que su futuro profesional estaba vinculado al mundo de la política y el sector jurídico.

La infancia de Mazón no fue la de un chico cualquiera. El valenciano disfrutaba de unos veranos de ensueño en el complejo Vistahermosa de Alicante, donde vivía fiestas y torneos de tenis que a menudo anhela a día de hoy.

Una niñez que venía marcada por el alto poder adquisitivo del que gozaba la familia de Mazón, pues su padre, también llamado Carlos, fue el fundador del primer banco de sangre de Alicante. Además, era médico en la Delegación de Alicante de la Hospitalidad de Lourdes, extremo que hizo que Mazón tuviera la opción de viajar junto a su progenitor a conocer de primera mano casos de pacientes.

Sin embargo, el padre de Mazón también encontraba hueco en su apretada agenda para enseñarle la importancia del arte, y habituales eran las ocasiones en las que se podía ver al herpetólogo organizando rutas románicas.

Ya con 18 años, Carlos tuvo que tomar la decisión de decantarse por un grado universitario y, sin dudarlo, lo apostó todo a la carrera de Derecho en la Universidad de Alicante.

Coincidiendo con su ingreso en la Facultad, empezó a formar parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular -grupo al que sigue representando a día de hoy-. Apenas dos años más tarde, en 1997, Mazón comenzó a trabajar como jurista y en 1999 accedió al cargo de Director General del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

Carlos Mazón, junto a sus dos hijos mellizos.

Aunque la política estuviera muy presente en su vida desde joven, lo cierto es que la música y la familia se llegaron a posicionar como las otras dos grandes pasiones de Mazón. Su círculo más íntimo siempre le ha definido como "cercano y divertido".

Un entorno en el que cabe destacar, especialmente, el papel de su mujer, Mamen, sobrina del reconocido socialista Josep Bevià, y sus dos mellizos, un niño y una niña de 17 años. Es más, su figura de padre ha sido su prioridad en la vida, tal y como aseguró hace unos años en una entrevista para El País.

"En la vida antes que cualquier otra cosa soy papá: me apoyan mucho, les pedí expresamente que lo hicieran porque si no me rompería", contó. También confesó que su hija ha heredado su pasión por la música. "Le gusta tocar la guitarra y enseñarme algunas canciones", reveló.

Otra de las grandes facetas que ha acompañado a Carlos Mazón desde su infancia es la música, y siendo tan sólo un niño cantaba tocaba el piano y la guitarra. Unas aficiones que lo llevaron en el año 2011 a ser preseleccionado junto al grupo Marengo como candidato a Eurovisión junto a otros artistas como Sonia y Selena o Auryn.

Aunque en aquel momento no consiguió ganarse una plaza en la final, lo cierto es que su paso por el festival musical fue, en palabras de Toni Cantó, "una muestra positiva de la gran tradición musical que existe en la Comunidad Valenciana".

Al margen de esto, el presidente de la Generalitat Valenciana desde julio de 2023 también es todo un aficionado del deporte y se considera un fanático más del equipo de fútbol alicantino Hércules.

Además, también son frecuentes sus escapadas matutinas por la playa de San Juan y practicar así algo de running. "Incluso en semanas de campaña electoral se ha llevado las zapatillas a todas partes", comentó el equipo de comunicación de Mazón en una entrevista para Vanity Fair.

Carlos Mazón siempre se ha mostrado a favor de la Comunidad LGTBIQ+, llegando a desautorizar su vicepresidente de Vox tras cuestionar una iniciativa en Valencia. Es más, este mismo verano, el político acudía a la boda del portavoz del PP en Valencia, Juan Carlos Caballero, y Javier Zamora. Una ceremonia de ensueño en la Cartuja de Ara Christi, a la que asistió con el resto de la plana mayor del PP valenciano.