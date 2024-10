Ester Expósito estalla contra los que critican su físico: "No estudiemos con lupa a las mujeres. He subido de peso"

Este pasado lunes, 28 de octubre, se han celebrado en Madrid los premios Harper's Bazaar Mujer del Año 2024, y al magno evento, como es tradición cada año, han acudido multitud de rostros conocidos del panorama nacional y social del país. También personalidades de carácter internacional, como la actriz británica Elizabeth Hurley (59 años).

No obstante, en la gala hubo un nombre propio que destacó por encima de los demás, el de Ester Expósito (24). La intérprete de la cinta El llanto ha subido al escenario de los premios y ha entonado un poderoso y necesario discurso. Ester está enfadada porque en los últimos días se ha vuelto a hablar de su físico. Una vez más, pues en su caso llueve sobre mojado.

Expósito, desgraciadamente, está muy acostumbrada a que su nombre se vincule con presuntos retoques estéticos y cambios físicos. Hace unos días, acudió al espacio de TVE La Revuelta, y las redes sociales -más tarde, también algunos medios de comunicación- se hicieron eco de su rostro, el cual habría experimentado algunos cambios. Y este pasado lunes, Ester ha dicho basta.

"El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que se señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien", ha comenzado Ester su discurso.

"No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de una persona. Y menos todavía si no tienes idea de lo que estás hablando. Y esto no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay. Me he encargado, con mucho esfuerzo, de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones", ha agregado la actriz de series como Élite.

Ester Expósito en el acto de este pasado lunes, día 28, en Madrid. Gtres

Y añade: "Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen, y aunque las tengan no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada, sí. Sí, porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años".

"Y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir. Ahora ha sido que me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué cosa. Que si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado, porque es mi cara y por eso hago lo que quiero con ella", expresa la artista.

Ester Expósito, posando en el 'photocall' de los premios Harper's Bazaar. Gtres

Aclara al cabo: "Resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y al final digo 'menos mal', porque esto significa que estamos vivas, y que no somos muñecas. Sí, no vamos a quedarnos así para siempre, por supuesto".

En este punto del relato, Ester lanza una petición: "Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar. Y de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres, porque además nunca sabes por lo que puede estar pasando ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico".

Remacha Expósito: "Y, por último, sería increíble que determinados medios de comunicación dejarais de haceros eco y darles voz a estos bulos para conseguir el clic fácil. Haríamos, los medios, mucho bien y ayudaríamos a que se dejara de opinar tan alegremente y sin información veraz sobre el físico de las personas. Que, al final, es otro tipo de violencia más contra la mujer. Que nos puede ocasionar un desgaste psicológico importante, entre otras cosas, a las personas que lo recibimos".