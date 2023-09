Desvelamos la sentencia en la guerra judicial entre Liberto López de la Franca y Kiko Hernández: los detalles

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el contencioso judicial que libran el reconocido historiador Liberto López de la Franca y Gallego y el colaborador de televisión Kiko Hernández (47 años). Un fallo no exento de controversia, según ha podido conocer EL ESPAÑOL en conversación con el académico y exconcursante del reality show Acorralados.

La sentencia no es favorable para Liberto. Éste sostiene que acata la resolución, aunque deja patente que continuará confiando en la justicia y que no se rinde: llegará a las instancias que sean necesarias para defender su verdad. Para él, de momento no hay ganadores ni perdedores.

No sólo esto: el que un día fue jefe de la casa del infante de España Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria ha girado, a título personal, la sentencia a varios juristas y jueces -de lo civil y lo penal- y éstos no entienden el fundamento del fallo y arguyen que no está caducado el delito. Los hechos de esta guerra en los tribunales se remontan a la época en que Liberto López de la Franca abandonó el citado concurso televisivo, en diciembre de 2011.

Liberto López de la Franca en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

Convendría referir que desde enero de 2012, hace diez años, decidió apartarse de la televisión, y declarar una guerra al extinto consejero delegado del grupo, Paolo Vasile, a la productora La fábrica de la Tele y a Telecinco, entre otros damnificados.

Una beligerancia contra quienes, a su modo de ver, socavaron su honor. En ese momento, denunció a varios medios de comunicación y, en concreto, a Kiko Hernández, por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen".

Entendía entonces López de la Franca que su honor se había visto mancillado y necesitaba que la Justicia actuara en su nombre. El humanista solicitaba "150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante". Un total, pues, de 300.000 euros que Liberto reclama a Kiko Hernández.

No obstante, esta demanda fue archivada en lo penal, aunque ya Liberto matizó hace un tiempo, en conversación con EL ESPAÑOL, que no se iba a rendir y que aquello no significaba una derrota para él. Quedaba la vía civil. Estaba prescrita la demanda, pero se podía recurrir. No todo estaba perdido. El 2 de noviembre de 2021, Liberto presentó un "recurso de apelación" ante el Tribunal Supremo.

Para Liberto, existía un "error patente" en la valoración de la "vulneración del Derecho de la Tutela Judicial Efectiva". Dicho de otro modo, aquella demanda prescribió "tan solo por dos días", tal y como esgrimió el también biógrafo. Se considera que el juez de Primera Instancia y la Audiencia Provincial "han computado mal el tiempo de prescripción del delito".

Para ello, en aquel citado recurso se aportaban pruebas que demostrarían que no está prescrito el delito. Este recurso extraordinario obedece a una supuesta "infracción procesal" prevista en el artículo 6469.1, ordinal 4, de vulneración de Derechos Fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

Ahora, se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo. "Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por D. José Liberto López de Franca Gallego. (...) Condenar al recurrente al pago de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que desestimamos", reza parte de la sentencia. No obstante, Liberto niega que tenga que pagar costas algunas. "Yo tengo decretada por el Gobierno la justicia gratuita", matiza a EL ESPAÑOL.

Tanto es así que, continúa aclarando Liberto, "yo no le he pagado a abogados ni a procuradores". Puntualizado este extremo, el historiador asegura que comenzará a trabajar con su equipo en posibles nuevas vías de defensa, como trasladar este caso al Tribunal de Estrasburgo o al Constitucional.

Kiko Hernández en una imagen tomada en febrero de 2022, durante la promoción de la obra 'Distinto'. Gtres

Ya en enero del presente año, Liberto sostuvo en conversación con EL ESPAÑOL: "Pienso llegar hasta Estrasburgo si hace falta, voy a agotar hasta la última apelación. Soy esa clase de hombre inagotable más que invencible". Está claro que lo hará. Cabe matizar que la guerra de Liberto no sólo se libra con Kiko Hernández, también Telecinco y otro medio de comunicación están involucrados en la demanda. Hay, pues, otros codemandados.

Acoso telefónico

Otra cuestión que demuestra que la guerra sigue más abierta que nunca entre Kiko Hernández y Liberto es la denuncia que interpuso este último contra el colaborador de Sálvame por "acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso".

Además de esta demanda, López de la Franca interpuso "una orden de alejamiento", tal y como explicó en exclusiva el propio Liberto a este periódico hace unas semanas. "Le he puesto una demanda por una cautelarísima y una orden de alejamiento por acoso", informó.

Amparándose en el Código Civil y Penal, el actual Gran Maestre de la Real Imperial y Soberana e Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII daba este nuevo paso: "Cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas".

La última palabra de este nuevo contencioso la tiene, también, el juez una vez interpuesta la demanda, en Ciudad Real. López de la Franca confía: "Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre -de 2022-. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor".

