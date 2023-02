Colores vitamina, escotes y 'cut out': la estilista de Ana Rosa nos desvela los secretos de su nuevo estilo

Con 67 años recién cumplidos y tras pasar por un momento muy complicado de salud, Ana Rosa Quintana ha renacido como el Ave Fénix con un nuevo estilo que refleja su positividad ante la vida. La periodista volvía a su programa el pasado mes de octubre después de casi un año alejada de las cámaras recuperándose del cáncer de mama que le fue diagnosticado en noviembre de 2021.

Lo hacía renovada, con un cambio significativo en cuanto a su imagen exterior y no sólo por su nuevo corte y color de pelo, motivado por las circunstancias aunque muy favorecedor, también gracias a sus looks. Están llenos de color y con nuevos patrones actuales y, en ocasiones, muy atrevidos. Todo eso hace de Ana Rosa una mujer nueva, que trasmite fortaleza y positividad.

Tiene ganas de beberse la vida, de disfrutar cada momento y, por qué no, de tirar de coquetería para brillar más que nunca. En la construcción de esta versión 2023 de Ana Rosa Quintana hay una persona crucial: su estilista de confianza, Mamen Marqueño, una profesional que lleva trabajando con ella en Mediaset 18 años. Juntas forman un tándem perfecto.

EL ESPAÑOL ha hablado con la profesional de la moda para analizar las claves y el trasfondo del estilo de la reina de las mañanas. Los colores vitamina, los escotes y las prendas cut out son los protagonistas. Marqueño y Quintana trabajan codo con codo para crear los estilismos que luce en la pantalla: tienen reuniones donde discuten el tema de los colores, las prendas y los accesorios.

Sin tensiones, porque como la estilista confiesa, "Ana Rosa sabe perfectamente lo que se tiene que poner, lo que le sienta bien, porque además es una gran amante de la moda y entiende mucho. Se conoce perfectamente y es verdad que este año hemos potenciado el hecho de enseñar ese escote. Con el corte de pelo nuevo le queda mucho más elegante. Además, por su estructura ósea y los hombros tan bonitos que tiene, le favorece mucho".

La moda sirve también como un vehículo de comunicación no verbal, es una manera de enviar un mensaje con la imagen que se proyecta. Marqueño, sin querer entrar en el terreno de los sentimientos de Ana Rosa, sí es consciente de lo que se transmite con ese derroche de colores llamativos que tanto abundan últimamente en los looks de la reina de las mañanas de Mediaset.

"Primero de todo son tendencia, están en todas las tiendas. En realidad, ella siempre se ha atrevido con todo, no sólo ahora. En este momento, creo que Ana Rosa está mentalmente muy preparada, asumiendo todo lo pasado y disfrutando de su trabajo. Es una persona tan vital que puede ser que se venga arriba todavía con más fuerza en el tema de la ropa, de los colores. Ella es mentalmente muy fuerte y transmite fortaleza", explica.

Entre sus tonalidades preferidas está el amarillo, cuyo significado espiritual está relacionado con la luz, la energía, la alegría y la fuerza. No es casual que lo elija recurrentemente. "Es un color de tendencia, y quizá sin darnos cuenta sí que se elige transmitiendo esa positividad. Ana Rosa escoge lo que le hace sentir bien, con energía", asegura Mamen.

Mamen Marqueño cree que lo determinante en este renovado estilo ha sido su corte pixie y el color rubio de su cabello, que también ha condicionado su ropa y, sobre todo, sus complementos. Los maxipendientes son la estrella de los outfits de Ana Rosa Quintana. "Ella llevaba muchísimo tiempo pensando en cambiar de pelo y ahora con este color pensamos en potenciar los complementos, porque se veía muy favorecida. Además, muchas firmas españolas empezaron a mandarnos propuestas y yo la veía superguapa, así que probamos. Nos gusta ayudar a las pequeñas empresas españolas para darles visibilidad", revela.

¿Cuáles son sus preferidos? Su estilista lo desvela: "Le gustan los aros grandes y los pendientes con piedras de colores". Las gafas son su otro accesorio predilecto y ella "siempre ha sido fiel a la marca Toscana". En cuanto a firmas de ropa, los básicos los prefiere de Zara, le encantan "las camisas de Mirto" y la firma americana Norma Kamali, entre otras. "Ella es siempre fiel a sus marcas y colaboramos con muchas tiendas amigas", añade Mamen.

Analizar su estilo supone destacar también sus zapatos, siempre de vertiginosos tacones, colores vivos e incluso estampados. "Este año zapatos nuevos sólo tenemos tres, los demás ya los tenía. A Ana Rosa le encantan los tacones, es una apasionada de los zapatos, le chiflan todos los modelos, con vinilo, estampados, de strass...", cuenta entre risas.

Mamen Marqueño no tiene ninguna duda de que la presentadora es un icono de moda para muchas mujeres y así se lo hacen saber habitualmente. "Modestamente, creo que sí es un icono y un reclamo para las marcas. En Instagram recibimos mensajes de mujeres que dicen que les encanta su estilo y también que la han tomado como ejemplo para vestirse ellas mismas. Se animan a atreverse con cincuenta o sesenta años con prendas más atrevidas y de tendencia después de verla a ella, les da fuerza. Las tiendas también me escriben porque quieren colaborar".

Ella, que es quien está a su lado creando esos looks, la define estilísticamente de esta manera: "Yo diría que es rompedora, a ella no le gusta aburrirse, le gustan las cosas que se salen de lo normal. Ana Rosa tiene una talla estupenda y puede ponerse cualquier cosa". Aunque a veces también pone límites: "A mí me gusta ponerla un día rockera, otro más clásica, pero si tiro de la cuerda, ella me dice: 'No nos pasemos".

En cuanto a su faceta personal, Mamen Marqueño no duda en destacar la maravillosa experiencia que supone llevar tanto tiempo trabajando con ella. "Estoy muy agradecida. Ana Rosa es una persona muy sabia, súper observadora, con una rapidez mental impresionante, y sobre todo muy humana, podría contar quinientas mil cosas y todas buenas de ayudar a quien está a su lado. La gente la quiere muchísimo".

