Hugo Arévalo, "enamorado desde hace años" de Tamara Falcó: su 'obsesión' oculta y un pacto con Íñigo Onieva

Hasta el pasado jueves 15 de diciembre de 2022, el nombre de Hugo Arévalo no era conocido en los medios de comunicación especializados en crónica social. Gozaba, pues, de total anonimato. Este reconocido empresario y emprendedor, que ha triunfado en start ups de éxito, como Tuenti, Glovo o Jobandtalent, daba el salto al papel couché de la mano de Tamara Falcó (40 años).

La información era clara y directa, sin ambages: se lo definió como la "nueva ilusión" de la marquesa de Griñón tras su sonada y cacareada ruptura con Íñigo Onieva (33). Ese mismo día, por la tarde, la propia Tamara, lejos de negar la mayor, confirmó que "algo hay" entre ellos y lo calificó como un "hombre 10". A raíz de ese momento, Hugo Arévalo ha ocupado horas y horas de televisión.

A lo largo de estos días navideños, se ha confirmado que Tamara y Hugo se conocen desde hace años, y que su amistad es profunda y desinteresada. No sólo esto, cuando Falcó y Onieva se conocieron en 2020, Arévalo se consagró como uno de los amigos íntimos de Íñigo, si bien ya se conocían de tiempo atrás.

[El nuevo Íñigo Onieva tras el 'tsunami' de su ruptura con Tamara Falcó: alejado del foco y "en calma y feliz"]

Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva y Hugo Arévalo este pasado mes de agosto, en Marbella. Gtres

Buenos amigos, camaradas y cuasi confidentes -no en vano, han sido innumerables las quedadas, las fiestas y cenas y los viajes en grupo- hasta que estalló la ruptura por aquel beso en el Burning Man 2022, un festival celebrado en el desierto de Black Rock, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, fue en esos días cuando Hugo se posicionó, sin vuelta atrás, al lado de Tamara.

A la vera de su primigenia amiga. La consoló y le dio valiosos consejos y un hombro donde llorar. "Desde ese momento, la cosa entre Íñigo y Hugo se enfrió bastante. No volvieron a quedar y sólo se hablaban y leían por grupos de WhatsApp", informa una fuente bien informada a este periódico. Y todo terminó por hacerse añicos entre ellos cuando "Íñigo leyó en prensa lo que Tamara dijo de Hugo, lo del hombre diez y sus citas. Eso lo destrozó bastante".

Tras este momento, se produjeron los ya famosos mensajes de Íñigo a Hugo, llamándolo "sucia rata" por saltarse el "código de hombres", e intentar conquistar a Tamara. Según la información que maneja este medio, entre Arévalo y la hija de Isabel Preysler (71) no existe nada formal sentimentalmente hablando. Quedan, se divierten, ríen y tienen pensado pasar Fin de Año juntos en un viaje "fuera de Madrid, con amigos. Ella se lo pidió".

Cierto es que Hugo está "enamorado desde hace años" de Tamara Falcó, como se confía a EL ESPAÑOL. Siempre ha sido para Arévalo un amor oculto, una suerte de 'obsesión' platónica. Hace 15 años, cuando se conocieron, Hugo quedó prendado y ya entonces comentó entre sus íntimos que Tamara era su prototipo de mujer ideal. Eso sí, el destino nunca se lo ha puesto fácil al joven emprendedor, pues siempre la marquesa ha estado ocupada amorosamente hablando.

La marquesa de Griñón junto a Hugo Arévalo y Mario Vargas Llosa, este pasado verano en Marbella. Gtres

Ahora, el escenario es muy distinto, y todo puede ocurrir entre ellos. Sin prisas, sin etiquetas. Falcó está aún restañando heridas y no está para iniciar nada: "Ahora, ella tiene la cabeza en recuperarse y no piensa en hombres. Otra cosa es que se lo pase bien y entre y salga. Hugo la hace reír y tienen un humor parecido". Explica un buen amigo de Arévalo que él "nunca buscó fama, no quiere prensa" y que se encuentra "sobrepasado".

Esta exposición pública, lejos de lo que se pueda pensar, "no le viene bien para su profesión". Hugo y Tamara no se han prometido nada y viven el día a día. En lo que respecta a Íñigo Onieva, a este periódico se hace constar que el día en que él y Tamara se vieron las caras tras la ruptura, el 30 de diciembre -como se informó en el espacio Fiesta-, "ella sacó la cara y defendió el honor de Hugo". Falcó fue clara y sincera con Onieva y no le ocultó que, incluso, ha habido algún beso -en el pasado- con Arévalo.

Tamara Falcó en un acto pública en Madrid, el pasado mes de noviembre de 2022. Gtres

En esa línea, se confía a este medio que la expareja llegó a una especie de acuerdo o pacto de no agresión. "Tanto él como ella dejaron claro en esa casa que no hay vuelta atrás y se dejaron el camino libre", explican. Por último, se deja patente que Isabel Preysler aprueba esta nueva amistad o ilusión de Falcó: "Isabel, a su manera, ha dado sus bendiciones porque conoce a Hugo desde hace tiempo y siempre le pareció muy formal".

Hugo Arévalo es, además, muy religioso. Como prueba, su peregrinación a Lourdes el pasado mes de octubre, donde también coincidió con Tamara. Ejerce diferentes voluntariados, es deportista y le encanta jugar al ajedrez. Su familia y amigos destacan de él su afán de superación, su emoción al enfrentarse a nuevos retos y que es un gran negociador.

"Cuando era pequeño, si no sacaba sobresalientes se enfadaba muchísimo", ha llegado a manifestar Carmen, su madre, a la que está muy unido. "Mis padres cuentan como si fuera algo especial que a los 6 años me levantaba a las 5 de la mañana, me duchaba y me ponía a estudiar", ha asegurado Hugo en alguna ocasión.

El nuevo Íñigo

En este convulso tiempo tras aquel beso infiel y la posterior ruptura, mucho se ha especulado sobre las intenciones de Íñigo de enrolarse en la prensa y conceder entrevistas. No obstante, el tiempo ha terminado por darle la razón: más allá de sus explicaciones públicas a la salida de una comida familiar, no ha vuelto a hablar públicamente. Silencio sepulcral por su parte, por más que haya tenido suculentas ofertas sobre la mesa.

Íñigo está alejado de los medios de comunicación y así seguirá. Según explica a este periódico alguien cercano al madrileño, nunca fue su intención sacar rédito del papel couché y no lo hará. "Él está y quiere estar fuera de esto. Está trabajando muchísimo y feliz con sus amigos y familia. Todo por fin en calma y orden", asegura una de las fuentes consultadas.

El empresario Íñigo Onieva por las calles de Madrid hace unos días. Gtres

La expareja de Tamara Falcó ha pasado página y, si bien es cierto que en un principio tras la ruptura conservó alguna esperanza de reconquista, ahora el escenario es otro. Onieva está volcado en el trabajo y "mirando hacia adelante, ya está en otra pantalla y, sobre todo, se ha perdonado".

En esa línea, se hace constar que Onieva ha estado "cicatrizando heridas" y que sus imágenes yendo a misa no obedecen a ninguna estrategia, como se ha publicado: "Estamos hablando de personas adultas, no de chiquilladas. Íñigo ha sido siempre un hombre muy creyente y estos meses ha encontrado consuelo en Dios y en el rezo. ¿Qué malo hay? No son mensajes para Tamara porque él no ha llamado a la prensa ni nada", sostuvo, categórica, otra de las fuentes consultadas.

Sigue los temas que te interesan