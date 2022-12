3 de 10

La cantante parece estar contando las horas para vivir un esperado reencuentro ¡con su marido! Según ha explicado, por motivos de trabajo llevan varias semanas sin verse y ya tienen muchas ganas de volver a estar juntos. "Echando de menos al maridito, ¡un mes de rodaje fuera de casa!", ha empezado explicando Alaska a sus seguidores.

"He encontrado esta foto de archivo del día de la sesión para la portada de Fangoria. La subo para que no te sientas solito ¡nunca he conocido a nadie tan morriñoso! A disfrutar del rodaje y de la compañía del equipo. Y además, nos vamos a ver estos días en los conciertos que tenemos juntos…", ha terminado, consolando a su pareja.