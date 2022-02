Del descuido de María Luisa Mayol al piropo de Loles León a Felipe: los momentos inolvidables de los Goya

Tras un duro año de trabajo marcado por la pandemia -madrugones, eternos rodajes en interiores y exteriores con las inclemencias del tiempo, infinitas horas de espera, maquillaje, peluquería, caracterización... - por fin llega la gran noche para celebrar el cine español.

Este sábado, 12 de febrero, la Academia festeja la calidad del séptimo arte patrio con la entrega de los premios Goya en Valencia a los mejores profesionales de cada una de las especialidades. Un acontecimiento anual donde actores, directores y otras estrellas invitadas sacan sus mejores armas estilísticas para deslumbrar al mundo con sus outfits.

Pero más allá de los merecidos galardones, la emoción propia de los asistentes y los discursos -a veces interminables- de los triunfadores, en estos 35 años de historia, la ceremonia los Goya ha dejado anécdotas para el recuerdo. Algunas, recogidas por EL ESPAÑOL en este artículo.

1. María Luisa Mayol

Sucedió en los Goya de 2020, tan sólo un mes antes de que en España se decretase el estado de alarma sanitaria por la pandemia de coronavirus. La actriz chilena María Luisa Mayol (40), acompañada de su marido, el entonces nominado Luis Tosar (50), se presentó en la red carpet luciendo un espectacular vestido en color gris firmado por Adolfo Domínguez, asimétrico y con una abertura lateral infinita.

Sin embargo, entre flashes, luces y vítores por su impresionante llegada, justo en el momento en que Mayol se disponía a posar ante los medios agarrada del brazo de su esposo, al disponer imponente la cola del vestido, accidentalmente dejó entrever sus partes íntimas. O al menos eso creyó todo el mundo.

Momentos después, María Luisa salía al paso aclarando que era ropa interior en color piel. "Son accidentes que ocurren, pero estoy flipando porque España es muy puritana, está llena de mojigatos", apuntó en este sentido Tosar al ser preguntado días después por el desliz de su pareja.

2. Almodóvar Versus Maura

En 1988, Carmen Maura (76), la gran musa de la primera etapa de Pedro Almodóvar (72) como director, rodaba con él su última película, Mujeres al borde de un ataque de nervios -aunque en 2006, tras 18 años de amistad rota, regresaría para hacer Volver-. Según la actriz, Pedro la tomó con ella en aquel rodaje de hace más de 30 años.

"Tengo problemas con Carmen que vienen de lejos. Pensé que se podían solucionar, pero no ha sido así. Ahora no lo puedo explicar", declaraba el director para El País. "Recuerdo los Oscar como uno de los momentos más desagradables de mi vida. Ahora quiero cortar con todo lo anterior, también con esta película; creo que ya he tenido bastante", respondía Maura en ABC.

En los Goya de 1990, en una anécdota histórica, ambos coinciden en el escenario y Pedro le dedica unas emotivas palabras que no podemos sino recordar. "Esta es la primera noche que nos encontramos desde Los Ángeles y quiero aprovechar para decir que me he acordado de ti en Berlín, donde estuvimos juntos hace tres años con La ley del deseo. Te traigo como regalo un trozo de muro. Yo siempre he querido darte un premio y este es el premio que te doy. Tómalo como sugerencia de que si un muro tan espantoso, tan irracional y tan sólido como el de Berlín ha caído, ése que nos separa a ti y a mí puede también caer de un momento a otro", expresó Pedro ante la emoción de Maura, que terminó abrazándolo.

3. Amaia Romero

Era una de las mujeres del momento. Tras alzarse con el premio de Operación Triunfo 2017-2018, Amaia Romero (23) aceptó actuar en la gala de los Goya dejando otra de esas grandes historias. Romero se disponía a cantar junto a Judit Neddermann (30) y Rozalén (35) un medley de los cuatro temas nominados en la categoría de Mejor Canción: Me vas a extrañar, Este es el momento, Tarde azul de abril y Una de esas noches sin final.

En plena actuación y para sorpresa de todos, Amaia frena en seco y manifiesta lo siguiente: "Vale, a ver, espera. Es que tenemos un problema. Porque no se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo... Gracias", dijo. Por suerte, al final todo salió bien. Según sus fans, sencillamente "Amaia siendo Amaia".

4. Un piropo y una canción para Felipe

Era 30 de enero del año 2000 y Felipe de Borbón (54), entonces príncipe de Asturias, aceptaba asistir a la gala de los premios Goya en la que sería su primera y única vez. El actual rey de España, que aquella noche cumplía años, fue interpelado varias veces desde el escenario.

La primera de ellas por Loles León (71), que desde el atril y con el micro abierto, por supuesto, le dijo que estaba "muy guapo". El entonces heredero reaccionó de una manera tímida, sonriendo, sin apenas hacer más gestos. La segunda el momento en el que Pedro Almodóvar recogió su premio a Mejor Dirección por Todo sobre mi madre.

"Bueno, no sé cuántos años cumple, pero los lleva muy bien", comenzaba relatando Almodóvar. Y proseguía: "Naturalmente, este Goya va por usted. No sé cómo llamarle, porque te veo que eres tan joven. Si yo fuera un poco más nosequé, pues como Marilyn Monroe le cantaría Cumpleaños Feliz. Pero no me atrevo y te lo digo, se lo digo, de todo corazón", apuntó Pedro, que propició tras sus palabras que todo el público entonase le entonase la famosa cancioncilla mientras un piano sonaba de fondo.

