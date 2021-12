La última Nochevieja de Carlos Marín, Il Divo, antes de la Covid: las fotos exclusivas de su gran fiesta

Nada hacía presagiar en el ya lejano 31 de diciembre de 2019 que nada volvería a ser igual. La llegada del coronavirus, justo en ese momento, puso el mundo del revés y obligó a dejar de lado las grandes celebraciones junto a amigos y familiares. Esas que, dos años más tarde, siguen sin ser lo mismo. Aquel día, el cantante de Il Divo Carlos Marín se reunía junto a sus más allegados para dar la bienvenida al 2020, sin saber que no volvería a disfrutar junto a ellos de un momento igual.

Esa Nochevieja de 2019, el intérprete, fallecido el pasado 19 de diciembre en un hospital de Mánchester, se puso el look que más le favorecía: pantalones vaqueros, camisa blanca y americana, para disfrutar de una velada que queda en el recuerdo de todos aquellos que se pudieron tomaron las 12 uvas junto a él.

Carlos Marín sonríe a la cámara en la Nochevieja de 2019 junto a su amigo Liberto López de la Franca. EL ESPAÑOL

La fiesta tuvo lugar en Madrid, ciudad a la que siempre volvía, por más giras que realizara alrededor del mundo, donde creció desde los 12 años pese a haber visto la luz por primera vez en Rüsselsheim, Alemania. Ni siquiera los grandes eventos que se prepararon ese día en la capital pudieron hacer sombra al plan de Carlos: reunirse junto a sus mejores amigos en la casa de Geraldine Larrosa (43 años), su expareja y mejor apoyo durante décadas.

Una vivienda situada en los alrededores del barrio madrileño de Puerta de Toledo que él conocía muy bien, pues pese a que es ella quien vive ahí, la propiedad está a su nombre. Una cesión cargada de cariño que se convierte en muestra más de la excelente relación que Marín tenía con la también cantante, el gran amor de su vida.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a algunas imágenes de aquella fiesta de Nochevieja, en la que Carlos Marín compartió brindis y risas no solo con Geraldine, también con la madre de esta, France Larrosa, así como de algunos de sus mejores amigos como Liberto López de la Franca. La casa, decorada para la ocasión con luces led de colores rosados, se convirtió en el enclave perfecto para una doble celebración: dar la bienvenida al nuevo año y la recuperación del artista. Apenas unos días antes, el de Il Divo había estado ingresado en el hospital por una neumonía que, según contaba él semanas más tarde, habría sido provocada por coronavirus.

France Larrosa, madre de Geraldine, también se encontraba en la celebración de fin de año. EL ESPAÑOL

"Estaba de gira en diciembre en Estados Unidos, que ahí es donde yo estoy seguro de que me dio la Covid porque tenía 41 y medio de fiebre, estaba fatal, perdí el olfato y perdí todo", confesó en una entrevista con Mar Regueras. "Esto fue sobre el 12 o 13 de diciembre de 2019, cuando ya habían muerto 40 personas en Estados Unidos, pero los médicos no sabían decirme lo que era, decían que era una cosa viral, pero que no sabían", añadió, desvelando que los médicos le habían recetado una medicina para la neumonía que le hizo más mal que bien.

Se le paralizaron los músculos de la cara y sufrió grandes dolores en las piernas, hasta el punto de que se le rompió el tendón de Aquiles, por lo que fue operado de urgencia en España. Tras la intervención, la fiebre y la sensación de ahogo no disminuyeron, y tuvo que permanecer ingresado varios días, con una bajada de saturación mediante. En aquel momento, por suerte, todo quedó en una anécdota y para el día 31 se encontraba recuperado y brindando junto a Geraldine y varios de sus amigos.

Geraldine Larrosa fue la anfitriona de la fiesta de Nochevieja 2019. En la fotografía junto a Liberto López de la Franca. EL ESPAÑOL

La Nochevieja del año siguiente, la de 2020, ya con aquel ingreso hospitalario en el recuerdo, fue también muy diferente para Carlos Marín, pero a la vez muy especial. En aquel momento, con las restricciones para frenar a la Covid-19 en su punto más álgido, optó por una celebración muy íntima y se tomó las uvas con la única compañía de su madre, Magdalena Menchero.

Dos cierres de año muy diferentes pero con dos elementos en común, pues los pasó junto a las dos mujeres más importantes de su vida y en la ciudad que más quería, Madrid. En la capital española Carlos Martín fue feliz en sus últimos años de vida, como dejó patente en enero de 2021 durante una entrevista al programa de Telemadrid Toc, toc, ¿se puede?. En el mismo, el barítono mostraba la que fue su casa hasta hace unos meses, pues según la información que maneja EL ESPAÑOL, el artista vivía de alquiler y se deshizo de este inmueble por el elevado coste que le suponía al mes.

Un gran ático con todas las comodidades que también estaba situado en el barrio de Puerta de Toledo y del que decidió desprenderse pese a lo mucho que le gustaba. Una decisión que también cambió su vida, pero no a peor, pues tuvo la oportunidad de volver a vivir, por temporadas, junto su madre y Geraldine, repartiendo su tiempo entre las viviendas de ambas y disfrutando de unos momentos que nada hacía vaticinar que serían los últimos.

