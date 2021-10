5 de 10

Nanöök, el perro del influencer, ha cumplido diez años, y el hijo de Kiko Matamoros le ha querido dedicar un texto muy especial: "Mi gran amigo peludo,(te merecías una foto por aquí), una relación de fusión de perro y humano que no he llegado a tener con ningún otro. Te he visto tener 4 cachorretes preciosos, liármela parda 30000 veces por tu cabezonería de perro/lobo, has visto pasar a los amores de mi vida y luego sentirlos como tuyos, has sembrado de pelos mi vida, me has paseado tú a mí a esas horas, y has llenado de aullidos las horas locas".