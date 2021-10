3 de 10

La actriz ha acudido a darse un exclusivo tratamiento al lugar al que van personas como Vicky Martín Berrocal o Paula Echevarría. "Aquí sigo, como la Venus del espejo. Slip up. Me quedan dos meses de régimen para ir poco a poco. Todo junto dará el resultado esperado. Joven no voy a volver a ser, pero en forma sí", ha escrito Bibiana Fernández.