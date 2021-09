Marta Ortega y su marido: confidencias en la pasarela y un abrazo con Roberto Torretta en el 'backstage'

Con melena rubia midi ondulada, un vestido vaporoso blanco roto y americana negra con grandes hombreras, Marta Ortega Pérez (37 años), hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega (85), ha asistido al desfile de Roberto Torretta (71) acompañada de su marido, el hijo del diseñador, Carlos Torretta (37). Y es que la ocasión merecía, pues el creador ha celebrado su cuarenta aniversario en la moda con una colección relajada y optimista.

A pesar de su discreción y de que prefiere mantenerse alejada del foco mediático, la empresaria se deja ver cada vez más en bodas y eventos sociales. Así, este 17 de septiembre, la pareja asistía al desfile de su suegro mostrándose muy cariñosa con su marido y compartiendo confidencias.

Desde la primera fila, Marta Ortega, ha aplaudido las creaciones de Torretta, quien ha subido a la pasarela prendas relajadas como vestidos camiseros, minifaldas y conjuntos que se tiñen con una gama de verdes, morados, blancos, celestes y amarillo trigo.

Marta Ortega y Roberto Torretta, compartiendo confidiencias, durante el desfile. Gtres

La pareja, además se ha convertido en un pilar fundamental para el creador. Y esta estrecha unión entre ellos se ha demostrado en un gesto muy especial que la empresaria ha tenido con Roberto Torretta. Y es que una vez que el desfile ha finalizado, en la intimidad del backstage ella ha querido felicitarlo con un emotivo abrazo.

La presencia de la hija del fundador de Inditex ha levantado gran expectación en la pasarela, ya que no suele ser un rostro habitual de la misma. Sin embargo, hace tan solo dos años que pisaba la moqueta de IFEMA para volver a dar apoyo al padre de su pareja. Fue en enero de 2019, cuando tras asistir al desfile de Alta Costura de Pierpaolo Piccioli -el diseñador de su vestido de novia firmado por Valentino-, volvió al recinto ferial madrileño.

Marta Ortega abraza a su suegro, el diseñador Roberto Torretta. Gtres

La empresaria ha copado la atención de los medios tras la entrevista concedida al periódico The Wall Street Journal en la que asegura que no planea entrar formalmente en el liderazgo de la compañía y que preferiría quedarse en el área de producto. Preguntada por la famosa entrevista, Marta Ortega, no ha querido hacer declaraciones, ha rehuido a los periodistas con "buenas tardes, muchas gracias".

La relación de Marta y Carlos no pudo comenzar en otro entorno diferente al de la moda. En el 2016 la modelo Eugenia Silva (45) celebraba la fiesta de su 40 cumpleaños en las instalaciones del Museo del Traje de Madrid y, entre históricos vestidos, hubo un cruce de miradas que acabó con un acercamiento que fue evolucionando a lo largo de los siguientes días y semanas. Aquello los llevó a intercambiar una serie de mensajes que posteriormente se tornaron en citas.

Marta Ortega, Roberto Torretta y Carlos Torretta, en las inmediaciones de la pasarela madrileña. Gtres

La relación se afianzó en noviembre del pasado año con tres celebraciones diferentes por su compromiso. El 16 de noviembre de 2018, la pareja se dio el "sí, quiero" en la intimidad de la casa que la familia Ortega tiene en la ciudad de La Coruña ante la presencia de 50 personas. Después, la celebración continuó en el Club Náutico, con una cena para más de 400 invitados, entre los que se encontraban el modelo Jon Kortajarena (36), Amaia Salamanca (35) y Rosauro Varo (42) o la propia Eugenia Silva, la artífice de su romance. Al día siguiente, organizaron otra cena en el exclusivo Centro Hípico Casas Novas. El 21 de marzo de 2020, venía al mundo para completar la felicidad de la pareja, la primera hija en común de ambos, Matilda. Sería la segunda para Marta, que tuvo a su primogénito, Amancio (8), junto al jinete Sergio Álvarez (36), en 2013.

Su primera entrevista

"Nunca sabes tu futuro, y estoy abierta. Pero, para ser honesta, preferiría seguir estando cerca del producto. Creo que es lo que siempre hizo mi padre", respondió la hija del fundador al diario de marcado contenido económico.

En la actualidad, Ortega no cuenta con un cargo oficial en el organigrama de Inditex, pero en la entrevista desgrana que visita tiendas de Zara "casi semanalmente" como parte de un trabajo versátil en el que "ayuda a supervisar diseños de ropa de mujer y merchandising, así como gestionar la imagen de la marca".

El presidente de Inditex desde 2011, Pablo Isla, por su parte, dice esperar que el rol de Ortega crezca en importancia a medida que la empresa se centra en la sostenibilidad en la próxima década.

La empresaria sostiene en esa entrevista que "siempre" estará disponible para la empresa, tras recordar sus duros inicios en una posición de ventas en la tienda londinense de King's Road tras graduarse en la universidad, y se muestra cercana con la plantilla, enfatizando que tiene una estructura no jerarquizada.

También hizo hincapié en que para ella "es importante construir puentes entre la alta costura y la calle, entre el pasado y el presente, entre la tecnología y la moda, entre el arte y la funcionalidad" y agregó que todos los clientes deberían poder tener acceso a una buena calidad y no solo unas pocas personas.

