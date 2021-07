Carmen Borrego confiesa su mal estado psicológico: "He ido a un especialista. Necesitaba pedir ayuda"

Hacía mucho tiempo que Carmen Borrego (54 años) no acudía al Deluxe y la expectación era máxima por conocer sus siempre polémicas declaraciones que a menudo afectan a su madre, su hermana y su sobrina.

"A mí me va la marcha", le decía a Jorge Javier Vázquez (50) nada más empezar el programa. Carmen ha asegurado que siempre que se ha sentado en el Deluxe ha sido sincera: "Yo siempre que vengo intento no defraudar, me han pagado, vengo a aclarar muchas cosas, yo sé que os gusto más cabreada. No me importa que me llaméis potota".

Dejando las bromas a un lado, Carmen ha confesado que en esta época de su vida está necesitando ayuda profesional: "He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo", confirmaba Borrego cuando se le preguntaba por ese momento en el que andaba diciendo en los platós de televisión que no se encontraba bien psicológicamente.

Carmen Borrego siempre ha sido la más directa y polémica de la familia Campos. Gtres

En cuanto al daño que ha podido hacerle a su madre, María Teresa Campos (80), y a su hermana, Terelu Campos (55), Carmen ha reconocido que en algunas ocasiones ha actuado mal: "Es cierto que Carmen Borrego ha podido hacer cosas que hayan podido hacer daño al clan Campos y he hecho cosas que han podido molestar a mi familia, pero nunca he sentido que de ahí se haya producido un problema familiar".

Además, también reconoció que se había equivocado dando alguna entrevista en la que ha hablado más de la cuenta y luego le ha pasado factura: "Me ha dado vergüenza salir de mi casa después de haber dado alguna entrevista. Muchas veces te relajas cuando te entrevistan y no eres consciente de la repercusión de tus palabras".

En cuanto a qué le ha parecido a su madre que se siente en el Deluxe, Carmen ha asegurado que le ha sentado bien, a diferencia de lo que creen muchos: "A mi madre siempre le gusta que vengamos a Sálvame, al contrario de lo que dice la gente, nunca le ha parecido mal".

En otro orden de cosas, la hermana de Terelu ha asegurado que nunca ha trabajado con José Luis Moreno (74): "Con lo que gane hoy voy a vivir, yo no he trabajado con Moreno, he sido de los pocos que no he trabajado con él. Me sorprenden muchas cosas de las que se han dicho sobre él, trabajar con Moreno es mucho más difícil que venir a Sálvame", comentaba después de que Jorge Javier le preguntase por él, ya que la primera parte del programa ha tratado sobre el productor.

