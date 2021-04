La enfermedad de Amaia Salamanca que la obliga a controlar cada producto con el que tiene contacto

Amaia Salamanca (34 años) tiene diagnosticada una de las enfermedades más molestas y que más incomodan a la hora de llevar a cabo el día a día con normalidad. Otras personalidades reconocidas como la duquesa de Cambridge Kate Middleton (39) y la periodista Sara Carbonero (37) también la padecen.

Se trata de la dermatitis atópica o eccema. Se caracteriza por generar inflamación, sequedad, picazón o enrojecimiento en la superficie de la piel, unos síntomas muy desagradables que le impiden tener sobre su dermis cualquier producto sin ser examinado previamente.

Las personas que sufren esta enfermedad, que son entre el 2 y el 5 por ciento en adultos y hasta el 20 por ciento en niños en todo el planeta, deben cuidar a qué tipo de sustancias y tejidos exponen su piel.

Los síntomas más frecuentes son piel seca, picazón -que puede agravarse normalmente durante la noche-, piel escamosa, pequeñas protuberancias que pueden supurar líquido y crear costra, piel inflamada o incluso en carne viva; y también es muy frecuente la aparición de manchas de color rojo a marrón grisáceo, en las manos, los pies, los tobillos, las muñecas, el cuello, la parte superior del pecho, los párpados, los codos y las rodillas y hasta en el cuero cabelludo.

Debido a la atención que deben prestar las personas afectadas por la dermatitis atópica a todo con lo que tienen contacto, los expertos recomiendan varias cosas muy llamativas cuando van, por ejemplo, a ducharse: que se emplee agua tibia pero no caliente y que el gel no lleve jabones agresivos para que la piel no se reseque aún más. Además, tras el baño deberán secar su piel de forma suave, sin frotar y con una toalla de algodón.

Este aspecto también afecta al uso de la ropa. En el armario es aconsejable que presuman de una amplia gama de prendas fabricadas con algodón, y que eviten en la medida de lo posible la lana y el nylon. Por otro lado, cuando tengan que poner la lavadora tampoco pueden hacerlo de cualquier modo. Para la limpieza deberán usar detergentes de composición suave y evitar por completo los suavizantes químicos.

Sobre la enfermedad se tiene que tener claro cuál es el problema de base. Y es que son personas cuya piel carece de los factores de hidratación innatos y en las que su función barrera no actúa correctamente por lo que la dermis responde con brotes de sequedad e irritación fuertes.

Los primeros síntomas de piel atópica suelen aparecer a los 5 años de edad y se considera una enfermedad crónica, de por vida. Este diagnóstico no se puede prevenir, pero sí pueden disminuirse las posibilidades de sufrir un brote. Esto se consigue con una hidratación óptima, de cuidado diario, con lociones y cremas prescritas para su piel.

Además de llevar una rutina constante para sanar su piel y alejarla de factores que puedan agravar su estado, las personas que sufren dermatitis atópica tienen que controlar su alimentación. Añadir a su dieta un gran número de frutas, verduras y cereales ayuda a que los brotes sean menores y se refuerce la barrera contra los efectos adversos.

