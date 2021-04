1 de 10

En blanco y negro y con pose seductora. Así es la imagen con la que Nicolás Coronado ha dado una alegría a sus seguidores esta Semana Santa. Sobre todo, porque además de causar una revolución por cómo tiene definido el torso, se trata de una foto que forma parte de una sesión que se publicará en una revista próximamente: She and she. El actor ha conseguido un "minipermiso", como ha descrito al lado, para ofrecer un adelanto.