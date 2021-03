Quién es Bosco, el hermano 'influencer' de Lara Álvarez que arrasa en Instagram

Lara Álvarez (34 años) compartió este jueves una fotografía que ha impresionado a sus seguidores de Instagram. Lejos de tratarse de una imagen personal - que suelen generar el mismo efecto entre los usuarios - la periodista colgó una instantánea de su hermano, Bosco Álvarez, a quien le dedicó unas bonitas palabras por su 26 cumpleaños.

"La vida vive en ti, Bosco Álvarez. Felicidades canijo", escribió Lara Álvarez en esta publicación a la que él ha respondido con un "te adoro" y que ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus followers. "Guapísimo", "¡madre mía!", "vaya pibón" o "que bombón" son algunos de los comentarios que ha recibido la imagen compartida por la presentadora, en referencia a los atributos de su hermano, quien también triunfa en las redes sociales.

En su perfil de Instagram, Bosco suma casi 55.000 seguidores - entre ellos la colaboradora de Sálvame Marta López (47) - que son testigos de sus grandes pasiones: los viajes, la naturaleza y el surf. Precisamente, en la imagen colgada por Lara Álvarez, se le ve posando en la orilla del mar y presumiendo de figura tras haber practicado esta actividad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka)

La instantánea ya había sido compartida por Bosco el pasado mes de noviembre, junto al siguiente texto: "All smiles when it comes to surfing" ("Todo son sonrisas cuando se trata de surfear"). Entonces, la publicación sumaba alrededor de 3.300 'me gusta', una cifra que se mantiene constante en el resto de sus post, perfectamente cuidados a nivel fotográfico. De ahí su gran éxito en Instagram, que le ha permitido comenzar una carrera como influencer. Así lo demuestra una de sus últimas fotos, en la que aclara que se trata de un sorteo en colaboración con Blu, la marca de cigarrillos electrónicos de la que es imagen.

En 2019, Bosco también promocionó en su cuenta de Instagram a la firma de calzado asturiana WalkinPitas. Entonces agradecía por un regalo recibido por la empresa y promocionaba los descuentos que, en su momento, ofrecían a través de su tienda.

Pero más allá de esta faceta y de su clara afición por la naturaleza y las actividades al aire libre, Bosco Álvarez es graduado en Administración y Dirección de Empresas, carrera que ejerce a nivel empresarial desde el año 2017. Además, cuenta con un máster y una especialización en marketing digital. A nivel laboral, el hermano de Lara Álvarez se describe como versátil, proactivo, ambicioso, inconformista y con disposición a aprender y formarse en nuevos ámbitos.

En cuanto a su vida personal, es poco lo que se conoce. Más allá de que es el hermano de Lara Álvarez y un 'enamorado' de sus mascotas, Bosco Álvarez es muy discreto. En su perfil de Instagram suele aparecer en solitario y, en alguna ocasión con sus perros.

Complicidad y gran parecido

Lara Álvarez y su hermano Bosco, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Redes sociales

No es la primera vez que Lara Álvarez presume de su hermano en su cuenta de Instagram. Además de felicitarlo públicamente en cada uno de sus cumpleaños con bonitas imágenes en la que se evidencia la complicidad que existe entre ambos, la presentadora de Supervivientes ha demostrado lo orgullosa que se siente de él. "Admiración: valoración muy positiva de una persona por sus extraordinarias cualidades. Te quiero", escribió la asturiana el pasado mes de septiembre junto a una fotografía de ambos que también impresionó sus seguidores. No solo por la belleza de Bosco, sino también por el gran parecido que tienen.

"Como se nota que sois hermanos, sois como dos gotas de agua. Guapísimos los dos", escribió entonces una de sus seguidoras, coincidiendo con las opiniones que se leen en su reciente publicación. "Como os parecéis", "que buena genética tenéis. Los dos reguapos" o "los genes tan buenos por fuera y por dentro" son algunos de los comentarios que ha recibido la periodista tras felicitar a Bosco.

[Más información: Pilar Rubio le 'roba' a Lara Álvarez su arnés favorito: la guerra entre cadenas salta al estilo]