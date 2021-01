El contagio masivo por coronavirus de Dinio García y su familia: los detalles de su "pesadilla" en Bulgaria

El 22 de diciembre de 2020 Dinio García (42 años), su mujer Milena y sus hijos pusieron rumbo a Bulgaria, para disfrutar de la Navidad y los primeros días de 2021 con su familia política, a la que no ven con tanta frecuencia. Allí, en la nación balcánica, está afincada la familia de Milena, su madre y su abuela, a las que está muy unida. Habían planificado unos días de familia, nieve y diversión, pero todo se trocó en "pesadilla", como lo define el mismo Dinio en exclusiva para JALEOS. Cayeron todos contagiados por coronavirus, en cascada.

"Hemos pasado una Navidad de pesadilla, bastante jodida. Hemos estado muy tocados", sostiene Dinio al otro lado de la línea. Él fue el primero en caer, le infectó su suegra: "Mi suegra es sanitaria en un hospital de aquí, en Bulgaria, es microbióloga y contrajo la Covid y nos la pegó a todos. Nosotros se lo hemos pegado a su vez a los abuelos de mi mujer. La abuelita está más o menos bien, pero el abuelito, la pareja de la abuela de mi mujer, yo creo que no sale de esta". Todo se fue al traste, y eso que toda su familia se había hecho la prueba para poder viajar tranquilamente al país.

Insiste Dinio en poner el foco en su negativo inicial. "Para eso me cuido mucho, pero tengo que decir que en el avión hacia aquí no se guardaba la distancia de seguridad, no pidieron PCRs, por lo menos en mi vuelo. Después venden por ahí que sí la piden, y no es verdad", denuncia a través de este periódico. Sea como fuere, su suegra, sin pretenderlo, cambió el rumbo de la Navidad. "Yo tuve la Covid durante una semana, la pasé leve, pero después caí en una gastroenteritis brutal, y lo que iban a ser unas vacaciones de Navidad, la nieve y los niños... se convirtió en una pesadilla. Bueno, sigue siéndolo a día de hoy. No lo esperábamos. No se lo conté a nadie porque es una cosa muy dura".

Aquí el concursante de realities se pone serio y lanza un mensaje a la juventud al tiempo que hace autocrítica: "Sí se puede transmitir el mensaje de que la gente tiene que ser más responsable. Yo creo que no tendríamos que haber cenado con nuestros mayores en Nochebuena. No lo hicimos con maldad, nosotros fuimos con nuestra PCR, todos negativos, y resulta que la madre de mi mujer me lo transmitió a mí, y yo a mi mujer. Los niños, también positivos. Una locura".

Pasaron miedo, él y su mujer, incertidumbre ante una sanidad que nada tiene que ver con la de España: "La sanidad pública aquí no es como la de España. Sé que di el positivo porque me hizo la analítica mi suegra y me pagó una consulta. Yo no creía en la Covid hasta que la vives en tu familia y la pasas tú mismo. Perdí el olfato, el gusto... A mi mujer le bajó el oxígeno en el aire a 90, que casi la hospitalizan, todavía está tomando antibióticos".

Dinio, su mujer y sus hijos ya han dado negativo, pero ahora la preocupación está puesta en los abuelos de Milena: "Vamos a estar pendientes, y si tenemos que regresar de España, lo haremos. Llevan juntos tres años. La abuela no oye, está mal del azúcar, pero más o menos bien. En cambio, el abuelo no. Él no creemos que lo supere, tiene 79 años, se quita los sueros, los respiraderos..." La situación de la Covid en Bulgaria es también dramática: "Esto habría que controlarlo. Me han llegado informaciones de que mucha gente ha optado aquí por hacerse PCRs falsas. Porque como son caras, cuestan 7 dólares, y la gente no tiene dinero, se la hacen falsas. Y es un peligro. ¡Están abusando de los precios! Solo así se pararía a este monstruo. Aquí están los hospitales a rebosar".

En un momento dado de la conversación con este periódico, Dinio habla de los estragos del coronavirus en su físico y vuelve a incidir en la irresponsabilidad de los ciudadanos: "Estaba pesando 91 kilos, ahora peso 82. La Covid no es una broma, que yo siempre he sido un tío que me he movido mucho y he vivido la noche. Lo digo para los jóvenes, la fiesta y la bebida, que respeten a sus padres y sus abuelos. Las imágenes que me llegan de España, gente que conozco y los veo de fiesta... Gente que no tiene ni sentimientos ni escrúpulos".

Entre los planes truncados por la Covid está la boda de Dinio y Milena: "Pensábamos casarnos por la iglesia ahora aquí en Bulgaria, pero todo se truncó. Regresamos a España y me haré allí una revisión bien hecha". Han pasado una pesadilla y ahora les toca volver a España, donde los pequeños han de retomar sus estudios. Todos han dado negativo. Lo han comprobado no una, ni dos veces siquiera. Así lo cuenta Dinio al cierre de la conversación: "Me he hecho cinco test y doy negativo". Su aventura en Bulgaria ha terminado. La familia ya está en España, a la espera de que desde el país balcánico les llegue la noticia que más desean: que los abuelos de Milena están sanos y ya en casa.

