La presentadora ha dedicado un cariñoso mensaje a sus tres hijos junto a esta fotografía en la que aparecen viendo la cabalgata de Reyes en la televisión: "Estos son mis auténticos Reyes Magos, los que han conseguido que este año horribilis no lo mande todo al carajo y caiga en una depresión. Eso sí que es magia. Gracias mis Reinas Carmen y Olivia y mi Rey Edu. Aunque se caiga el mundo yo siempre me levantaré por vosotros, para que viváis como si nada malo ocurriera, como si todo fuera igual que ayer. Os amo".