José María, el hijo anónimo y discreto de Carmen Borrego: descubrimos su actual y desconocido trabajo

El universo Campos continúa dando de qué hablar en los platós de Telecinco gracias a la polvareda que suscitaron las palabras de Antonio David Flores (44 años). Un hermano 'secreto' en Málaga y la razón por la que, supuestamente, le quitaron la custodia a Carmen Borrego (53) en su separación se convirtieron en dos bombas de relojería para los medios de comunicación. La vida familiar de Borrego se tambaleó, su imagen como madre la quisieron poner en entredicho, y la hija pequeña de María Teresa Campos (79) terminó por explotar y desmintió de pleno las barbaridades vertidas en Sálvame.

Lo hizo desde su puesto de trabajo en Viva la vida. Negro sobre blanco, fue taxativa al asegurar que nunca le han quitado la custodia de sus hijos, que ellos nunca han sido personajes públicos y que se los deje tranquilos, sostuvo. Incluso, reconoció que estaba "asesorándose" con sus abogados por si emprendía acciones legales, como adelantó JALEOS. Ese día Carmen Borrego, en su defensa, erró al obviar una realidad: su hija, Carmen Rosa, sí ha tenido, y aceptado, dimensión pública, ya que apareció en una portada del corazón vía exclusiva junto a su madre, debutó en el reality Las Campos y visitó un plató de Telecinco en horario de máxima audiencia.

José María y su abuela Teresa en 2015. Gtres

Carmen Rosa, la abogada y promesa de la familia -así la 'vendió' su propia madre en aquella portada-, por tanto, sí es conocida. No obstante, Carmen tiene otro hijo, también fruto de su matrimonio con Francisco Almoguera, que es completamente desconocido para el gran público. Nunca ha salido en ninguna revista, siempre ha huido del foco y del rimbombante apellido Campos. Él es José María. Este periódico ha podido conocer cómo es la vida personal y profesional actual de este joven. Amante del mundo audiovisual -siguiendo la estela familiar-, José María cursó un grado medio de Producción en la Escuela Superior de Comunicación CEV, en Madrid. Tras estos estudios, Almoguera hijo ha probado suerte en algunos medios y, según la información que ha corroborado este medio, en la actualidad está trabajando en el espacio Viva la vida, el mismo en que colaboran tres generaciones Campos; su madre, su tía Terelu Campos (55) y su prima Alejandra Rubio (20).

Eso sí, José María no está delante de las cámaras, sino detrás: es ayudante de producción del programa. Esta labor la desempeña desde hace "cerca de un año" y, pese al hermetismo que existe en su entorno cercano a la hora de hablar de su persona, se explica que es alguien "muy trabajador", discreto y que mantiene buena relación con sus compañeros.

José María Almoguera junto a María Teresa durante una comida en 2015. Gtres

Teniendo en cuenta su lugar de trabajo -en el que su familia suele ser protagonista de la mayoría de las tramas- se hace constar que los últimos programas de Viva la vida los ha llevado peor, justo en los que ha tenido que ver cómo su madre daba explicaciones de su familia, y hablaba, aunque sucintamente, sobre ellos, sus hijos, y la famosa custodia de su padre. "No es nada agradable, aunque él nunca habla de eso. Fíjate si es discreto que no tiene ni redes sociales para que no se busque su nombre y se publique nada. Lleva una vida muy sencilla, pero para adentro. La familia sabe cuál es su postura y su decisión y la respetan". La popularidad de las Campos "no le afecta porque no la vive, ni para bien ni para mal. Se puede decir que ha conseguido no pertenecer a lo público".

Así como su hermana Carmen Rosa decidió un día dar un paso al frente, él está más tranquilo en la sombra. Se cuenta, como detalle, que su abuela Teresa "le da muchos consejos" de producción televisiva y "presume de nieto" siempre que puede, a nivel privado. Se sostiene en esta ocasión lo mismo que hace unos días: tanto él como su hermana "siempre han estado al lado de su madre, nunca se han separado de ella. Todo está bien, en su sitio". Ante la pregunta de cómo es la relación de estos hijos con su padre, tan solo se desliza "normal" por toda respuesta.

Borrego no demandará

Borrego en un plató de Telecinco. Gtres

No, no han sido buenas semanas para el clan de las Campos. Hace unos días, este medio recogía la tremenda preocupación de Carmen Borrego cuando se expuso en televisión su pasado matrimonial y se abordó su supuesta falta de profesionalidad en el trabajo. Y fuera de este, como motivo, presunto, de esa pérdida de custodia. Este medio está en disposición de desmentir de pleno que a Borrego se le retirase la custodia. "Rigurosamente falso, nunca ha perdido a sus hijos", se apostilla.

No se explica nada más -"eso pertenece a la privacidad de ellos"-, pero se es claro en la falsedad. Pese a todo lo dicho, Carmen no demandará. "No, sabe que sería un proceso complicado y, sobre todo, jugaría con su fuente de ingresos". Ella no quiere que nadie hable, y dentro de ese nadie está su exmarido. Cree que es la única forma de que todo pase: el silencio. Este periódico pudo conocer que el padre de los hijos de Borrego "nunca hablará, no lo ha hecho hasta ahora y no lo hará". Es una persona "discretísima" y muy celoso de su vida privada.

Borrego y Francisco se casaron "muy jóvenes" en 1989 y se divorciaron en 1996. Siete años de convulso amor. Desde entonces, la figura de él se desdibujó en el tiempo y quedó desterrada en un discreto y cómodo segundo plano. El verdadero infierno para Carmen vino en 1996, cuando Almoguera interpuso una demanda, el juez le dio la razón y Carmen -pese a contar con el asesoramiento de la abogada Cristina Almeida- perdió la custodia de sus dos hijos. Para ganar la custodia, Francisco presentó una serie de documentos que comprometían el papel de Borrego como madre.

La decisión judicial, favorable para él, hizo que durante años Francisco tuviese la custodia de los dos hijos, José María y Carmen Rosa. Desde el divorcio de ambos en 1996, la relación entre ellos ha sido nula. Fue el peor golpe que la vida le asestó. Tardó varios años en recomponerse y poder presentar un recurso. Gracias a un abogado matrimonialista Carmen recuperó la sonrisa y la custodia de José María y Carmen.

