De Laura Escanes a Verdeliss: la cuna 'futurista' que genera discordia entre las 'influencers'

Entretener a tu bebé mientras que te dedicas a otros menesteres. Esta es la premisa de un novedoso producto que oferta la marca SP Future, que ha querido contar con varias influencers mamás para que testeen una cuna prototipo que cuenta con hasta cuatro pantallas dedicadas a ofrecer contenido audiovisual adecuado para los más pequeños durante sus primeros meses de vida. Una incitativa que mujeres tan populares en las redes sociales como Laura Escanes (24 años), Verdeliss (34) o Verónica Sánchez (Oh, Mami Blue!) han podido conocer de cerca.

Inmediatamente después de que varias influencers postearan la imagen de la cuna, las críticas no se hicieron esperar, algo que resulta bastante habitual en el vertiginoso mundo de las redes sociales. "Venía con mucha curiosidad, porque la única info que tenía se reducía a: "la revolución del universo puericultura". Y vaya, creo que ha superado incluso las expectativas", decía Vedeliss en una publicación en la que se la veía en una imagen posando junto al polémico artículo. "Quiero saber si este producto se ha creado realmente respondiendo a la demanda de los padres/bebés de hoy día. De verdad, me tiene intrigadísima", añadía la navarra en uno de sus últimos post. Palabras que no tardaron en tener incendiarias respuestas.

"¿Pantallas dentro de la cuna? ¿Con el fin de vigilar al bebé o con el fin de entretenerle?", "Verdelis, no todo vale para ganar dinero. Es una locura promocionar ese tipo de cunas para un bebé", o "Escalofríos me da, lo siguiente es un robot que te cuide los niños", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la ya citada publicación, reacciones no muy diferentes a las que también ha recibido Laura Escanes tras publicitar el mismo mueble para bebés.

La esposa de Risto Mejide (45) preguntó a sus seguidores por dicho artículo, aunque rápidamente dio su opinión al respecto. "Cuando he publicado esta mañana la cuna he recibido comentarios en los que me preguntaban cuánto costaba, que era una maravilla y qué por fin los padres podrían dormir tranquilos", ha dicho la joven mamá desvelando los mensajes privados que ha recibido. "Son cosas que hay padres que lo piden, y a mí me preocupa un poco. Eso de tener cuatro pantallas en una misma cuna que cuando se quiere se aprieta un botón a modo de "¡Duérmete niña!"...", esbozaba la catalana.

Pues bien, tras el revuelo generado en las redes, en el que tampoco han estado exentos de críticas otros 'creadores de contenido' como Tomás Paramo (23) y su esposa, María García de Jaime (23), ha sido la supuesta firma la que ha desvelado la verdad que esconde este producto 'futurista' que promete revolucionar el mercado dirigido a los neonatos.

"Es falso, la cuna es falsa, no existe, todo esto se ha creado junto a Multiópticas en una campaña brillante", aclaraba este miércoles Escanes a través de stories de Instagram. Un experimento que ha hecho reflexionar a la joven modelo acerca de la digitalización extrema en el sector dedicado al cuidado de los más pequeños.

"Muchas de nuestras cabezas estallaban diciendo que cómo podía anunciar esto, y que este producto no encaja con la manera que siempre he defiendo a la hora de criar a mi hija. Pues bien, lo bueno es que hemos generado un debate sobre el uso responsable de las pantallas", exponía Laura, que ha querido ahondar en este interesante asunto. "La teoría lo sabemos todos, pero hay datos que asustan. Si no nos hemos escandalizado tanto es porque no lo hemos visto tan irreal e imaginario. De hecho, hay padres que me han escrito dónde la podía conseguir", explicaba la joven.

Una manera de lo más ingeniosa para poner sobre la mesa un asunto complicado de tratar, y que ha tenido como cómplices a algunas de las influencers más punteras de nuestro país. Un experimento que no hubiera sido efectivo si los creativos de dicha campaña, no hubieran dado por hecho el 'hate' que se generan en las redes sociales hacia las personas que acapara atención mediática. Reacción social que, en este caso, ha desembocado en algo productivo y de gran interés.

