Karelys, la ex de Cayetano, está enamorada: así es Magnus, el rico alemán que la ha conquistado

El nombre de Karelys Rodríguez (28 años) era absolutamente desconocido para el gran público hasta el pasado mes de diciembre. En unas imágenes sin precedentes, el torero Cayetano Rivera (43) era cazado por los fotógrafos dando un paseo por las calles de Londres con esta amiga suya con la que después se supo había tenido un romance a finales de 2013, momento en el que el diestro había roto temporalmente su relación con su pareja, Eva González (39).

Pero el tiempo ha pasado. Ya hace siete meses de aquel tsunami informativo que copó horas infinitas de televisión y que provocó cientos de titulares en las revistas especializadas en corazón. Cerrado el capítulo de la polémica con Cayetano, se puede confirmar que Karelys Rodríguez ha encontrado el amor. Una fotografía y un comentario con un corazón blanco -quizá en señal de paz- ha sido más que suficiente para gritar al mundo que es feliz junto a un misterioso hombre cuya identidad ha sido desvelada por JALEOS.

Él es Magnus Karnehm, un hombre de alto poder adquisitivo y de origen suizo-alemán que se considera ciudadano del mundo. Ha vivido en Alemania, Tailandia, Estados Unidos, Suiza y ahora Reino Unido. Magnus Karnehm, el nuevo amor de Karelys Rodríguez, ha desarrollado su vida personal y laboral en los cinco continentes y es graduado en Administración de Empresas por la prestigiosa Universidad de St. Gallen.

Actualmente reside en Londres, misma ciudad que Karelys, y trabaja como asesor financiero en DN Capital, una firma internacional de capital de riesgo con sede en la capital británica que invierte en compañías tecnológicas.

DN Capital fue fundada en 2000 por Nenad Marovac y Steve Schlenker, dos compañeros de clase de Harvard Business School. En DN Capital, Magnus cubre la región DACH en Alemania. Su sector se centra en las inversiones FinTech, Software y Marketplace.

Antes de unirse a DN Capital, Magnus Karnehm trabajó en McKinsey en Zúrich -Suiza-. Durante sus tres años con McKinsey, asesoró a empresas de Europa, África y Asia sobre sus estrategias de crecimiento e innovación. Antes de eso, Magnus ganó experiencia en Goldman Sachs en Frankfurt, en AUCTUS Capital en Múnich y en varias startups.

Magnus Karnehm es una apasionado de viajar. A través de sus redes sociales ha dejado buena muestra de ello. No solo explota su faceta como inversor de capital de riesgo sino que también exhibe su lado más ocioso. Disfruta de la vida, de los pequeños momentos, del mar y de la buena comida que le ofrecen los países a los que visita. Desde Los Ángeles -California- hasta Brasil, pasando, cómo no, por Laos o Copenhague. En su tiempo libre, le encanta practicar el kitesurf y apoya a una pequeña organización benéfica en Malawi.

Junto a Magnus, la abogada tinerfeña deja atrás una época oscura en la que estuvo señalada como responsable de haber tendido una trampa al torero casado con Eva González.

El origen de Karelys en la vida pública

La figura de Karelys Rodríguez permanecía adormecida en el anonimato hasta el pasado 4 de diciembre. Aquel miércoles de invierno veían la luz unas controvertidas fotografías suyas junto al torero Cayetano Rivera Ordóñez dando un paseo por el barrio londinense de Westminster. Las imágenes, que fueron tomadas apenas días después del aniversario de boda del matador con Eva González y del cumpleaños de la modelo, provocaron un espectacular revuelo del cual el diestro optó por defenderse en los tribunales.

Poco después, la misma revista que publicó aquellas fotos desveló que Karelys había tendido una trampa a Cayetano. Semana reveló los mensajes entre la joven y el fotógrafo Greg Brennan. "Hola. Te he llamado hoy temprano. No sé si me recuerdas, pero te conocí hace un año en el restaurante Zela, donde tú intentabas tomar fotos de Cristiano Ronaldo (35) y charlamos fuera. Quería hablar contigo porque necesito un fotógrafo y justo me acordé que tenía tu número", es lo primero que redacta Karelys al reportero gráfico.

El paparazzi contesta horas más tarde, se disculpa por el retraso y Rodríguez le insiste en la "urgencia" que tiene su caso. Lo necesita todo "para hoy". Por suerte para ella, el fotoperiodista está en Londres. "Oh, lo siento. Es porque esto es urgente, jaja ¿Puedo llamarte?", le escribe. E inmediatamente le envía una ubicación donde se ve el bar en el que ha quedado con el torero. El fotógrafo comenta que conoce el lugar muy bien y ella sigue liderando la conversación y la ejecución: "Te lo haré saber tan pronto como él me confirme. (...) Enfrente del café hay una tienda con cristales que también es perfecta -para hacer las fotos-".

Minutos después, el día que se toman las fotografías, Karelys Rodríguez vuelve a contactar con su aliado: "Me confirma que está viniendo. Estoy muy nerviosa. No puede ver nada de nada". Ante las dudas de la canaria, el profesional de la fotografía intenta calmarla: "Que no cunda el pánico. Él no me verá", a lo que ella responde: "Está bien. Si él te ve, por favor sal corriendo, jajaja".

