La nueva Alba Carrillo por 1.700 euros: todos los retoques estéticos que se ha hecho en la cara

Este pasado domingo Alba Carrillo (33 años) acudía como colaboradora al programa especial A propósito de Supervivientes. Lo hacía con una imagen impecable y elegante, como ella siempre acostumbra. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales se fijaron en su cara, ligeramente cambiada con unos pómulos sobresalientes y una tez sin arrugas. Una imagen que sorprende si se compara con la que lucía la hija de Lucía Pariente (57) hace unos meses, mucho más afilada.

Para conocer a qué se debe este cambio y si Carrillo se ha sometido a algún retoque, JALEOS se ha puesto en contacto con una opinión experta en cirugía estética, la que arroja Clínicas Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética. Desde allí, siempre desde su óptica, se confirman las intervenciones al punto que se detalla lo que sigue: "Alba Carrillo, a pesar de tener un hermoso rostro siempre, ha pecado de tenerlo ligeramente alargado, algo que junto con su amplia frente le restaba belleza".

Alba Carrillo en su antes y después.

Y se prosigue: "Si nos fijamos en el antes y el después se ve claramente que se ha hecho una ligera remodelación sin cirugía en el ovalo facial, eliminando esa forma puntiaguda original y haciéndola más cuadrada y atractiva. Esto se consigue mediante la infiltración de hidroxiapatita cálcica. Por el cambio conseguido, se ha trabajado con dos viales, por lo que el precio ronda los 800 euros".

Además, para completar la transformación "se ha infiltrado una discreta cantidad de ácido hialurónico en los púmulos -300 euros- y se ha realizado un botox -320 euros-, algo que suele hacer de forma periódica. Para rematar el trabajo, su médico le ha aplicado un vitaplasma -220 euros- "que le ha dado esa fuerte nutrición e hidratación a la piel del rostro, consiguiendo así un aspecto luminoso y juvenil".

Su otro retoque: los glúteos

La que fuera modelo no solo se ha retocado la cara. En julio de 2019, se sometió a un tratamiento de belleza que remodeló su cuerpo. Quiso elevar sus glúteos. Alba llevaba tiempo viendo en las revistas el nuevo método de las famosas y llamó a su doctor de cabecera en cuestiones estéticas para probarlo. "Estoy muy contenta con mi físico, pero este tratamiento para elevar la zona trasera sí me resulta atractivo", explicaba Carrillo en un vídeo compartido por la clínica.

A su lado estuvo su médico, el Dr. Miguel de la Peña, que le detallaba el tratamiento en el vídeo. Este 'milagro de la ciencia', como lo llamó la propia Alba, solo necesitó de una única sesión al año. Consiste en una técnica de radiofrecuencia llamada Thermage, "sin inyecciones y sin cirugía y sin dolor, que consigue tensar, reafirmar y moldear los glúteos, el abdomen, piernas o brazos. Sin dolor y con resultados visibles desde el primer momento". "Pero y si mañana quiero ir a la playa, ¿puedo?", preguntaba la colaboradora. "Tendrás la zona un poco roja durante uno o dos días, y es mejor que no le dé el sol, pero luego ya, como si nada", respondía el experto .El método requiere de un tiempo de una o dos horas dependiendo del cuerpo y las reacciones, y el precio es de 1.799 euros cualquier época del año.

Alba y amor, inestable relación

Alba Carrillo en 'La escaleras de las emociones' de 'Viva la vida'. Mediaset

Alba Carrillo está viviendo una bonita historia de amor con Santi Burgoa, presentador y periodista de Mediaset. Pero su vida sentimental no ha estado exenta, precisamente, de polémica y de repercusión mediática. Hace unos días, la exmodelo se abría en canal en Las escaleras de las emociones, una sección de entrevista íntima del programa Viva la vida. La colaboradora sorprendía a propios y extraños desvelando por qué tuvo que ir al psicólogo por primera vez y por qué estuvo en tratamiento en la clínica de salud mental López Ibor.

A pesar de que muchas personas creen que todo se desencadenó por la separación de su marido, el tenista Feliciano López (38), a raíz de sus presuntas infidelidades, lo cierto es que fue cuando el deportista le pidió matrimonio. Según Alba Carrillo, ella no quería pasar por el altar: "Yo sabía que no iba a salir bien. Yo empecé a ir al psicólogo porque no me quería casar con Feliciano y el que iba a ser mi marido llamó a una amiga mía para que fuera. No tenía claro querer casarme y no quería cambiar la vida de mi hijo", explicaba Carrillo ante la estupefacción de los presentes.

Sin embargo, hay un proceso todavía más duro por el cual Alba Carrillo ha tenido que pasar y por el que no deja de culparse como madre: "Quise tomar unas decisiones en mi vida que van asociadas a mi hijo... Por cambiarle de vida... Tenía que haber reflexionado más a la hora de irme a vivir con Feli y cambiar de colegio a Lucas. He sido castigada por mis propios caprichos", sentenciaba Alba.

"He vivido las consecuencias de mis propias cabezonerías. Debía haber reflexionado más. Soy muy pasional, pero eso está bien cuando estás sola en el mundo", se autoenjuiciaba Alba Carrillo. "También supongo que para él debió ser difícil. Por eso le he tenido más asco y más rabia a ese divorcio", recordaba con cierta angustia.

Y sobre su historia de amor con Fonsi Nieto, Alba explicaba: "Yo nunca le he mirado con rabia ni dolor. En un momento de mi vida pensaba que él me iba a apoyar y no fue así. Creo que él no fue el hombre de mi vida. A nivel gusto y aficiones no era el hombre de mi vida, pero a nivel de hacerme mujer sí, porque fue el primero con el que me fui a vivir. Me emociono porque pienso en la suerte que ha tenido mi hijo con sus padres".

