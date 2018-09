Kiko Rivera defiende a Anabel Pantoja con una tierna fotografía en Instagram

Kiko Rivera (34 años) ha querido desmentir a través de su cuenta de Instagram que haya sido él quien envió el mensaje que había desembocado la marcha definitiva de Anabel Pantoja (32) de Sálvame.

Con la segunda llamada de Isabel Pantoja (62) al programa de televisión, surgía una nueva polémica en torno al clan Pantoja, que está viviendo un mes de septiembre lleno de problemas.

Esta vez, los protagonistas han sido Anabel y su primo Kiko. Según afirmó Kiko Hernandez (42), durante la llamada de la tonadillera el pasado lunes, el hijo de Isabel Pantoja le habría mandado un mensaje a su prima Anabel. "Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado, no lo has hecho, no me vuelvas a llamar en tu puñetera vida. Olvídate de mí", le decía su familiar.

Según explicaba en un comunicado Sálvame, minutos después de la discusión con Kiko Hernández (42) en directo, la sobrina de Isabel Pantoja habría comunicado a la dirección del programa su renuncia a seguir en su puesto de colaboradora.

Tras esto, Kiko Rivera ha publicado una bonita fotografía en Instagram en la que aparece dándole un beso en la mejilla a su prima con el siguiente texto: "Tú sabes que yo no he sido y estoy aguantando mensajes de gente insultándome cuando yo no tengo nada que ver. Sigo callado".

En CHANCE han hablado con Anabel sobre lo ocurrido y ha confesado que ha mantenido una conversación con el director de Sálvame para expresarle su decisión y es que no quiere "estar en medio de nada" y hablando de cosas que no le parecen agradables y que le puedan perjudicar.

"En el programa sufro montañas rusas, cuando hay historias y cuando no. Ahora mismo, de momento, simplemente no quiero estar ahí en medio" termina de explicar tras el anuncio de su salida de Sálvame y aclara que con su primo Kiko no tiene ningún problema y que "ha sido todo un malentendido".

