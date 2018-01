El futbolista Lucas Vázquez y Macarena Rodríguez anuncian que van a ser padres

2018 no ha podido empezar de mejor manera para Lucas Vázquez (26 años) y Macarena Rodríguez; llega con un bebé bajo el brazo. La matrimonio ha anunciado pletórico a través de Instagram su buena nueva a la vez que felicitaban el nuevo año a sus seguidores.

De este modo, la plantilla de bebés del Real Madrid suma y sigue después de que Pilar Rubio (39) confirmara su tercer embarazo de Sergio Ramos (31). Precisamente el anuncio de embarazo llega en el mismo año en que Lucas y Macarena se dieron el 'sí, quiero' en Las Rozas. En concreto, fue el 18 de junio cuando se convirtieron en marido y mujer en la Iglesia San Miguel Arcángel de Las Rozas. Lo hicieron tras un noviazgo discreto, fiel a su manera de manejar la popularidad.

Emocionados e ilusionados, el futbolista y su esposa miran con esperanza al futuro antes de convertirse en padres primerizos. "Feliz año!! The best is yet to come", acompaña Lucas la bella imagen en la que, sonrientes y enamorados, pone su mano sobre el vientre de su esposa. "Lo mejor está por venir" es el significado de esa frase en inglés. ¡Felicidades!