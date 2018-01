La fama de fiestero de Pablo López: “Subo fotos a Instagram dormido para confundir”

Comparten tanto que no es extraño que alguna vez les hayan confundido. Se llaman Pablo, son malagueños y gozan de gran éxito y popularidad. Pero, además, Pablo Alborán (28 años) y Pablo López (33) son grandes amigos con una misma pasión: la música. Tanto que lo que siente el uno por el otro es auténtica pasión.

“Luego Pablo me mandará un Whatsapp diciendo que por qué cuento estas cosas”, empezaba contando López este martes en El Hormiguero cuando Pablo Motos le preguntaba por su amistad con Alborán.

“Me escribe hace unos semanas cuando estaba de gira por Latinoamerica, que la verdad es que se mata el doble que yo a trabajar, que soy más flojo, y me dijo que me reservara para salir un día. Y cuando nos vimos fue como esas parejas que llevan tiempo sin verse y se van corriendo a un hotel: los dos nos fuimos al estudio a machacarnos”.

No fue la única historia que contó. Preguntado por Motos si es verdad que subía fotos a Instagram yéndose a la cama para tranquilizar a su madre, López reveló que en realidad se lo había hecho alguna vez a Alborán. “Eso se lo hice una vez a Pablo”, bromeó.

En cuanto a su fama de fiestero, el joven dijo que “no salgo nunca. No entro. Lo que pasó de verdad en este disco es que pasaba muchas noches en el estudio hasta muy tarde y salía con adrenalina y me iba a un bar de Madrid que me gustaba mucho porque si llegaba a casa me pitaba todo”.

Por otro amigo que también siente un gran cariño por el propio Motos, con el que ha querido contar para el videoclip de su nuevo single El Patio. “Quería que estuviera gente que conserváis tanto intacto al niño dentro para poder hacer programas como este. Como yo casi la había perdido, quería que hubiera gente que transmitís eso”, dijo López que confesó que en este disco llamado Cuerpo, fuego y pasión “nunca se había vaciado tanto que se había llenado tanto”.