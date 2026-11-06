Ana Iglesias diseña el chóker que se convertirá en el complemento protagonista de todos tus estilismos

Dosprimeras se une a Gloriaca, firma española de bolsos artesanales, para crear el choker Gloria, una joya de piel 100% ovina que combina la elegancia de la marca de joyería con la fuerza y la personalidad del trabajo hecho a mano en España.

La colaboración nace con una idea clara: diseñar una pieza distinta, cargada de significado y capaz de convertirse en el punto focal de cualquier estilismo.

El choker Gloria reúne materiales y acabados aparentemente opuestos para lograr un resultado equilibrado. Sus cadenas en tonos dorado y plateado abrazan la tendencia del bimetalismo y aportan movimiento a la pieza, mientras que la tira de piel en color topo aporta fuerza, calidez y una elegancia sobria muy característica de Dosprimeras.

Imagen de estudio con el chóker. Cedida.

El diseño ha sido pensado para ser cómodo y fácil de llevar, pero también para destacar. No es un complemento secundario. Está concebido como esa pieza que define el look y lo transforma en una declaración de intenciones.

La colaboración responde a uno de los pilares de Dosprimeras, que es reivindicar el valor del trabajo artesanal y promover una forma de producir y consumir más responsable.

Por eso, la firma ha elegido a Gloriaca, una marca familiar de bolsos fabricados en España cuyo eslogan, "la imperfección los hace únicos", resume la belleza de lo hecho a mano.

Ana Iglesias, fundadora de Dosprimeras, destaca el valor de estas alianzas. "Nos encanta colaborar con marcas made in Spain que comparten nuestros mismos valores porque descubrimos cómo trabajan otros equipos y siempre se aprenden cosas nuevas. Con lo difícil que es mantener este modelo de negocio, es fundamental unir fuerzas y ayudarnos a conseguir mayor visibilidad”.

Ángela García de las Bayonas, CEO de Gloriaca, subraya que cada complemento artesanal está lleno de significado, dedicación y cuidado minucioso. En sus palabras, es "un fragmento del alma del artesano", una idea que ambas marcas quieren trasladar también a esta joya.

Chóker Gloria. Cedida.

El choker Gloria no ha sido una creación rápida. Desde la selección de la piel hasta la composición de cada elemento, el proceso ha requerido meses de trabajo y una atención especial a cada paso de la fabricación. El objetivo era lograr una joya que reflejara la identidad de las dos firmas: la sofisticación joyera de Dosprimeras y la sensibilidad artesanal de Gloriaca.

Lucía Aquino, directora creativa de Dosprimeras, define la pieza como un accesorio perfecto para aportar personalidad a cualquier look. En su opinión, los complementos no deben limitarse a adornar, sino que pueden ser la clave que convierte una propuesta de estilo en algo con carácter propio.

Con el choker Gloria, Dosprimeras y Gloriaca presentan una joya que une metal, piel, artesanía y diseño contemporáneo. Una pieza pensada para quienes buscan accesorios con historia, fabricación responsable y un toque de distinción capaz de elevar tanto un look diario como una propuesta más especial