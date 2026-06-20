Alice Campello confirma que el azul cielo es el color del verano con un vestido de firma ibicenca

La influencer italiana ha lucido un vestido que reúne todas las tendencias del verano: silueta mini, escote Bardot y encaje. Más información: Ni rosa ni negro: Alice Campello confirma el color que arrasará este verano en los eventos con más estilo

Cada verano trae consigo una nueva paleta de color capaz de marcar el ritmo de la temporada. Tonos que empiezan a repetirse en escapadas, celebraciones y estilismos que condensan esa idea de ligereza y frescura tan propia de los meses de calor.

Este año, más allá del blanco tradicional o de los tonos tierra que siempre encuentran su lugar en el armario estival, hay un color que se ha impuesto con fuerza: el azul hielo.

Sofisticado, limpio y luminoso, se convierte en la alternativa perfecta para quienes buscan elevar sus looks. Y, ahora, Alice Campello (31 años) acaba de confirmarlo con una de esas piezas que resumen a la perfección el espíritu del verano.

Alice Campello con un diseño de Charo Ruiz. Instagram

La empresaria italiana, convertida desde hace años en un referente de estilo, ha elegido un diseño de Charo Ruiz para una noche de verano. El vestido, perteneciente a Voile & Guipure, una de las colecciones de primavera-verano 2026 de la firma ibicenca, reinterpreta la esencia de la estética pitiusa desde la ligereza del voile de algodón y la precisión de las puntillas bordadas, construyendo un relato que habla de feminidad, artesanía y libertad mediterránea.

Además, el vestido elegido por la italiana reúne muchas de las tendencias que dominan esta temporada. Su silueta mini, ligera y de aire etéreo, se combina con un cuerpo estructurado que dibuja la figura a través de delicados juegos de transparencia.

Sin embargo, entre sus detalles más destacados aparece el siempre vigente escote Bardot, una de esas construcciones que han sabido mantenerse intactas con el paso del tiempo gracias a su capacidad para estilizar la silueta con una sensualidad elegante.

A esa arquitectura se suma otro de los grandes protagonistas del verano: el encaje. Las puntillas y acabados artesanales han inundado las colecciones estivales y se consolidan como uno de los detalles más deseados de la temporada por su capacidad para aportar romanticismo sin renunciar a una estética contemporánea.

En Charo Ruiz, este detalle forma parte de su ADN y encuentra en propuestas como esta una de sus expresiones más depuradas, reforzando esa idea de lujo artesanal tan ligada a la firma.

Modelo con vestido de Charo Ruiz.

Más allá de su impacto visual, este tipo de vestidos cortos destacan por su enorme versatilidad. Con unas sandalias de tacón sensato y un bolso de mano, se convierten en la opción ideal para una cena especial o una celebración de verano.

Con unas cuñas de esparto y un capazo, abrazan ese imaginario mediterráneo tan reconocible; y con sandalias planas o bailarinas, se transforman en una fórmula impecable para el día a día o unas vacaciones junto al mar.