El impecable traje de dos piezas en color naranja que ha elegido Amelia Bono para la Primera Comunión de su hijo Jaime

Amelia Bono (45 años) vuelve a convertirse en referente de estilo en una de las citas más especiales de su vida familiar. Con motivo de la Primera Comunión de su hijo Jaime, la empresaria ha apostado por un estilismo impecable firmado por Victoria Colección, reafirmando su afinidad con la firma de Vicky Martín Berrocal (53) y su particular forma de entender la elegancia contemporánea.

Para una jornada cargada de emoción y simbolismo, Amelia ha elegido el conjunto Girtab en un favorecedor tono naranja, un diseño compuesto por chaqueta y pantalón que reinterpreta la sastrería clásica desde una perspectiva actual, sofisticada y con carácter.

El color, vibrante y lleno de luz, se convierte en uno de los grandes protagonistas del look, aportando frescura y personalidad a un evento de día donde la naturalidad y el equilibrio estilístico son clave.

Amelia Bono arreglándose para la Comunión de su hijo. Instagram

La chaqueta, de líneas depuradas y estructura precisa, dibuja una silueta elegante sin excesos, mientras que el pantalón, de caída fluida, acompaña el movimiento con ligereza, aportando dinamismo al conjunto.

El resultado es una propuesta armónica, pensada para mujeres que buscan piezas versátiles y atemporales, capaces de adaptarse a momentos especiales sin renunciar a la comodidad ni a la sofisticación.

Una vez más, Amelia Bono demuestra su habilidad para elegir estilismos que combinan tendencia y personalidad, alejándose de opciones previsibles y apostando por looks que reflejan su identidad.

Traje de Victoria Collection.

Su elección no solo pone en valor la estética de Victoria Colección, sino también la visión creativa de Vicky Martín Berrocal, basada en una feminidad fuerte, elegante y contemporánea.

Este conjunto, además, forma parte actualmente de la selección Mid Season Sale de la firma, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva para quienes buscan invertir en piezas de calidad con un diseño cuidado. Disponible por tiempo limitado tanto en boutiques físicas como en la tienda online, el Girtab se posiciona como una de las propuestas más destacadas de la temporada.

Con este estilismo, Amelia Bono no solo ha brillado en un día tan señalado, sino que vuelve a consolidarse como una de las figuras más influyentes en el panorama de estilo nacional, inspirando a quienes buscan elegancia sin artificios.