Labios, ojos y color sin reglas: así es Club K, la nueva colección de Kiko Milano que ha conquistado a Ana Mena

La marca italiana Kiko Milano acaba de estrenar su nueva gama de maquillaje pensada para aquellas personas que viven el color como forma de expresión y no están dispuestos a renunciar a la calidad ni al precio.

También para quienes cambian de personaje a su antojo y para quienes rompen las reglas; una comunidad donde cada tono invita a experimentar, expresarse e inspirar a los demás.

Club K es el nombre de la nueva colección, y es el lanzamiento más grande de la marca en 10 años, con fórmulas súper pigmentadas, tonos vibrantes y la promesa de crear combinaciones de labios por menos de 10 euros.

Gloss d enueva colección. Kiko Milano

La colección se centra especialmente en ojos y labios, siendo precisamente una de las claves los Viral Lip Combos. Se trata de combinaciones de perfiladores, labiales y gloss que permiten jugar con diferentes tonos y acabados, desde propuestas más naturales hasta looks mucho más atrevidos. La idea es que cada persona pueda crear su propia combinación y reinterpretarla una y otra vez.

Para los ojos, Club K propone un "nuevo terreno de juego creativo" con 24 tonos vibrantes de sombra líquida, desde metalizados luminosos hasta mates intensos. El Glide & Go Eye Pencil que es un lápiz para ojos que se combina con las sombras líquidas para crear looks personalizados; y 5 máscaras de pestañas en color, para sumar un toque pop o dramático a la mirada.

El eslogan de la nueva campaña es 'las chicas listas no pagan de más', subrayando una relación calidad-precio imbatible como argumento central. La promesa es que la creatividad atrevida y el alto rendimiento estén al alcance de todos, con productos que invitan a coleccionar y mezclar sin miedo.

Lápiz de ojos de nueva colección. Kiko Milano

La fiesta del color

Kiko Milano ha presentado su nueva gama de maquillaje en una fiesta durante la Semana de la Moda de Milán. Inspirada en el poder del color y la creatividad sin límites que define Club K, la propuesta convirtió Via Sammartini 76 en un homenaje contemporáneo al legendario club Plastic, uno de los templos de la noche milanesa.

El espacio se diseñó como una declaración de identidad donde la experimentación, el color y la expresión personal se convirtieron en protagonistas absolutos.

La noche reunió a más de 1.000 invitados, entre ellos grandes nombres internacionales del cine, la música y la moda, así como creadores de contenido y figuras destacadas de las comunidades de la belleza y la moda.

Ana Mena en la fiesta Club K by Kiko Milano. Kiko Milano

La presencia española tuvo también un papel destacado en la velada. La cantante y actriz malagueña Ana Mena (29 años) y la creadora de contenido y diseñadora Gala González (40) se unieron a una noche dedicada al color, la música y la libertad de expresión.

Ambas sumaron su estilo personal a un evento pensado para celebrar la diversidad de looks y actitudes que inspiran la nueva línea de maquillaje de Kiko Milano.