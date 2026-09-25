La marca de pestañas favorita de Lola Tung lanza un nuevo producto para abrir la mirada sin recurrir a un tratamiento

Conseguir unas pestañas elevadas, gruesas, curvadas y definidas sin recurrir a un tratamiento profesional es el objetivo de Lash Lift Gel, la nueva propuesta de uklash. La firma especializada en el cuidado de las pestañas ha presentado un nuevo producto híbrido que combina el efecto de un primer de maquillaje con activos acondicionadores para conseguir una mirada más abierta en cuestión de segundos.

El gel puede utilizarse solo, para lograr un acabado natural y ligero, o antes de la máscara de pestañas, como paso previo para potenciar la curvatura y mejorar la fijación. La marca, según han contado a EL ESPAÑOL en el evento de presentación, lo plantea como una alternativa sencilla para quienes buscan el efecto de un lifting de pestañas, pero prefieren una solución de uso diario y sin compromiso.

Según los datos facilitados por UKLASH, el 82% de las participantes en un estudio clínico de cuatro semanas observó unas pestañas visiblemente más elevadas desde la primera aplicación, mientras que el 86% afirmó que el efecto lifting se mantenía durante todo el día. El estudio se realizó con 29 participantes, por lo que los resultados pueden variar en función de cada persona.

Nuevo gel para las pestañas. uklash

Una fórmula con tratamiento

Lash Lift Gel incorpora Hexapeptide-1, un péptido que ayuda a acondicionar las pestañas y a mejorar su aspecto con el uso continuado. La fórmula también contiene vitamina E, conocida por sus propiedades antioxidantes y acondicionadoras, y glicerina, un ingrediente que contribuye a mantener la hidratación y la flexibilidad de la fibra.

Uno de los elementos diferenciales es el pigmento Caramel, que aporta un sutil tono marrón desde la primera aplicación. Este matiz permite definir ligeramente las pestañas sin necesidad de utilizar máscara y, según la marca, puede intensificar progresivamente su apariencia, especialmente en pestañas claras.

La aplicación es similar a la de una máscara: se extiende el producto desde la raíz hasta las puntas y se deja fijar durante unos segundos. Después, puede utilizarse la máscara habitual para añadir volumen e intensidad. El gel está pensado para retirarse al final del día con un desmaquillante suave y no debe utilizarse para dormir.

Lanzamiento de Lash Lift Gel. uklash

Este lanzamiento llega tras la popularidad alcanzada por el sérum de crecimiento de uklash, uno de los productos más conocidos de la marca. Entre los rostros vinculados a la firma figuran Sophie Habboo, Lola Tung y Molly-Mae Hague.

Sophie Habboo contó que utilizó el sérum durante los preparativos de su boda con Jamie Laing y destacó el efecto de longitud y densidad que observaba en sus pestañas.

Con Lash Lift Gel, uklash amplía su propuesta hacia una tendencia cada vez más presente: la del maquillaje natural y las rutinas de belleza rápidas. El producto está disponible en la web de la firma por 20 euros.