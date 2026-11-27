Ficha la chaqueta 'bomber' de lana de Lourdes Montes para esta Navidad: es de la firma Monbali y cuesta 255 euros

Desde el año 2013, cuando empezó a probar suerte en el mundo de la moda, la diseñadora sevillana Lourdes Montes (42 años) ha sabido posicionarse como uno de los referentes más fiables del estilo cotidiano elegante y sin artificios en el panorama nacional.

En su última publicación de Instagram, la diseñadora sevillana ha apostado por una pieza de abrigo que concentra varias de las claves estéticas más buscadas de la temporada de otoño-invierno: una chaqueta de corte bomber firmada por la enseña española Monbali.

En concreto, Montes luce el modelo Malva, una prenda de espíritu atemporal y acabado artesanal cuyo precio oficial asciende a 255 euros.

Lejos de las clásicas chaquetas de nailon asociadas al universo deportivo o militar, la elección de la sevillana demuestra cómo el patrón bomber alcanza una nueva dimensión cuando se traslada a tejidos nobles de sastrería.

Al sustituir las fibras sintéticas por una materia prima natural de primera calidad, la prenda se integra con naturalidad en el armario diario, funcionando como alternativa contemporánea tanto al abrigo sastre tradicional como a la cazadora de entretiempo.

Así lo detalla la propia firma en su web: "Chaqueta confeccionada en 100 % lana, con manga larga y silueta recta con volumen. Presenta cuello alto, bajo ajustado estilo bomber y detalles a contraste en pana. Cuenta con bolsillos y cierre frontal mediante botones".

La 'bomber' de Lourdes Montes. Redes Sociales

Su confección en lana pura garantiza aislamiento térmico real frente a las bajas temperaturas sin necesidad de añadir capas interiores excesivamente gruesas, aportando, además, una caída con cuerpo y textura rica al tacto.

Al mismo tiempo, el fruncido característico en la cintura permite abullonar ligeramente la prenda sobre la cadera, enmarcando la silueta y favoreciendo la proporción tanto con pantalones de tiro alto como con faldas midi.

Por su parte, la incorporación de la pana en el cuello alto introduce un guiño campestre y vintage que enriquece la textura de la lana.

La elección de Lourdes Montes pone nuevamente el foco sobre Monbali, una firma española de moda femenina que ha sabido hacerse un hueco destacado entre las prescriptoras de estilo gracias a una propuesta coherente, pausada y alejada de las tendencias efímeras.

Nacida con la vocación de crear colecciones cápsula de espíritu mediterráneo, la marca apuesta por diseños versátiles pensados para acompañar a la mujer real en su día a día sin renunciar a la sofisticación.

Con un firme compromiso con la selección de materias primas naturales, y una producción cuidada en talleres especializados, Monbali construye prendas reconocibles por sus patrones favorecedores, sus paletas cromáticas armónicas y la atención a los pequeños remates a contraste.