Sassa de Osma estrena en Instagram el bolso Hobo de Dior que acapara todas las miradas

Sassa de Osma (38 años) continúa consolidándose como uno de los referentes más sólidos de la elegancia contemporánea dentro y fuera de nuestras fronteras.

Fiel a una estética depurada, la diseñadora y empresaria ha compartido en su última publicación de Instagram un estilismo que tiene como indiscutible protagonista una de las piezas más codiciadas de la firma Dior.

Se trata del bolso modelo Hobo pequeño Dior Toujours, un diseño que confirma su predilección por los bolsos de líneas arquitectónicas pero de vocación eminentemente práctica.

Lejos de las propuestas rígidas, la elección de De Osma responde a esa filosofía del lujo funcional que permite elevar un conjunto relajado de día sin caer en estridencias.

Su presencia en el último post de la aristócrata vuelve a situar en el radar de las prescriptoras de moda un formato -el hobo- que ha regresado con fuerza a los armarios más exigentes gracias a su comodidad ergonómica.

Tal y como explica la propia firma en la descripción oficial de su página web, "este bolso hobo Dior Toujours de Jonathan Anderson presenta una silueta curva única que reinterpreta el legado de la Maison con un toque vibrante y contemporáneo".

El bolso de Dior. Redes Sociales

A pesar de su formato calificado como pequeño, el diseño ha sido concebido para responder con solvencia a las necesidades reales de la rutina diaria, evitando las limitaciones de los minibolsos puramente ornamentales.

De hecho, la web de la firma subraya precisamente ese equilibrio entre estética y capacidad al señalar que "el modelo, con una estructura flexible pero atrevida y un volumen generoso, es un básico del día a día".

El cierre 'CD Lock'

Otro de los elementos que explican el éxito de este diseño en el vestidor de Sassa de Osma es su ingeniería funcional y sus detalles metálicos distintivos.

Según detalla la propia firma francesa en su ficha de producto, "el emblemático cierre CD Lock, combinado con una bandolera ajustable y extraíble, permite llevar el accesorio pequeño en la mano, colgado del hombro o cruzado, lo que pone de relieve su versatilidad".