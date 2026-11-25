Virginia Troconis (46 años) reafirma, una vez más, su posición como uno de los referentes más sólidos del estilo cotidiano elegante, fresco y con personalidad propia en el panorama nacional.

En su última publicación de Instagram, la modelo ha apostado por una pieza capaz de transformar por completo cualquier conjunto diario sin necesidad de recurrir a artificios: una blusa de inspiración africana firmada por la firma española Inma Camacho.

Lejos de los básicos monocromáticos habituales, Troconis demuestra que los estampados salvajes bien trabajados mantienen plena vigencia cuando se integran sobre patrones actuales y versátiles.

La blusa se encuentra actualmente rebajada en la tienda digital de la marca.

Frente a los 74,99 euros que marcaba su tarifa original, la blusa puede adquirirse ahora por 59,99 euros, posicionándose como una opción asequible para incorporar diseño español de autor al fondo de armario.

Tal y como detalla la propia firma en la ficha descriptiva de su página web, se trata de una "blusa de manga abullonada y estampado animal print. Un diseño cómodo y favorecedor, perfecto para darle un toque diferente a tus looks".

Este juego de volúmenes en los hombros y las mangas aporta estructura a la parte superior del cuerpo, estiliza visualmente la cintura y actualiza un estampado clásico mediante un corte contemporáneo con aire bohemio.

La blusa puede lucirse junto con el pantalón modelo África, una propuesta igualmente rebajada en la web de la firma hasta alcanzar un precio de 67,99 euros.

El corte bombacho aporta amplitud y libertad de movimiento en la pierna, estrechándose sutilmente en el tobillo para favorecer tanto con sandalias planas de piel como con alpargatas de cuña o botines.

El dos piezas de Troconis. Redes Sociales

Al unir ambas piezas -por un importe conjunto de 127,98 euros tras aplicar las rebajas vigentes-, se obtiene un efecto mono fluido que funciona con idéntica eficacia por separado a lo largo de todo el año.

Sobre Inma Camacho

La elección de Virginia Troconis pone nuevamente el foco sobre el buen momento que atraviesa Inma Camacho, una firma española que ha sabido hacerse un hueco destacado entre las prescriptoras de moda gracias a una propuesta honesta, femenina y muy reconocible.

Nacida en Andalucía de la mano de su fundadora homónima, la marca surgió con la vocación de crear prendas especiales, versátiles y alejadas de la uniformidad de las grandes cadenas, apostando por patrones cuidados que favorezcan a distintos tipos de silueta.

Con una fuerte apuesta por los tejidos con caída, los estampados exclusivos y los detalles artesanales como volantes, fruncidos o mangas con volumen, Inma Camacho ha consolidado un universo propio donde la tradición textil del sur se fusiona con las tendencias contemporáneas.