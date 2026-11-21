El body y la falda de Zara con los que Rocío Osorno firma el 'look' de fiesta definitivo

Cuando el calendario exige un estilismo nocturno capaz de destacar sin necesidad de recurrir a etiquetas inaccesibles, las colecciones cápsula se convierten en la mejor opción. Rocío Osorno (38 años) lo sabe bien, y lo pone en práctica constantemente a través de su escaparate de Instagram.

En un story, la diseñadora sevillana ha compartido un estilismo de noche en el que todas las miradas recaen, por un lado, sobre una espectacular falda de Zara, perteneciente a su línea más exclusiva: el modelo Midi Abalorios Encaje Limited Edition.

Este diseño se comercializa en la web a un precio de 139 euros. Con una estética artesanal que remite a la alta costura tradicional, Osorno confirma con esta elección que las líneas cápsula de edición limitada de Zara continúan posicionándose como la alternativa más codiciada.

El body y la falda de Rocío Osorno. Redes Sociales

El atractivo de esta falda reside en la riqueza de sus texturas y en la minuciosidad de sus acabados. Así lo detalla la propia ficha técnica de la marca: "Falda midi de tiro medio. Detalle de tejido en relieve y encaje a contraste".

Este juego de volúmenes textiles permite que la prenda adquiera cuerpo y personalidad propia, alejándose de los diseños planos convencionales y estilizando la zona de la cintura gracias a su patrón de tiro medio.

Sobre esa base estructural se despliega un trabajo ornamental de inspiración festiva: "Aplicación de abalorios y lentejuelas. Bajo acabado en ondas", prosigue la descripción oficial de Zara.

Los bordados brillantes captan la luz en cada movimiento, mientras que el remate inferior ondulado aporta un aire romántico, delicado y sumamente femenino que suaviza el corte midi y enmarca los tobillos con sutileza.

Para la parte superior, la sevillana ha combinado la falda joya con un body de manga extralarga, también de Zara, disponible por 35,95 euros.

Confeccionado en un tejido semitransparente, este body aporta una sensualidad sutil y contemporánea que aligera visualmente el peso de los abalorios y el encaje de la falda.

El corte ajustado del body marca la silueta superior y permite que el tiro medio de la falda luzca sin arrugas ni volúmenes añadidos en la cintura, mientras que el detalle de las mangas extralargas estiliza los brazos y suma un toque vanguardista.

Con este binomio compuesto íntegramente por prendas de Zara -que suma un total de 174,95 euros entre ambas piezas-, Rocío Osorno firma una otra lección maestra de estilismo.