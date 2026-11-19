El nuevo capricho de Inés García, pareja de Lamine Yamal: un reloj Cartier de 6.200 euros que es un icono del lujo

Hay accesorios que nunca pasan de moda y que, independientemente de las tendencias, mantienen intacta su capacidad para convertirse en auténticos objetos de deseo.

En el universo de la relojería, pocos diseños representan tan bien esa idea como el Cartier Panthère. Un modelo icónico que ha conquistado a distintas generaciones y que ahora forma parte de la colección de Inés García (21 años), pareja del futbolista Lamine Yamal (19).

La joven ha compartido en sus historias de Instagram una imagen en la que muestra este reloj de Cartier, cuyo precio alcanza los 6.200 euros en la web de Del Páramo Vintage, establecimiento especializado en joyería y relojería de segunda mano y vintage donde lo ha conseguido.

Una elección que confirma el atractivo de las piezas clásicas de las grandes casas de lujo, especialmente cuando se trata de diseños que conservan su identidad con el paso de los años.

El modelo pertenece a la colección Panthère, una de las líneas más emblemáticas de la firma francesa. Su principal seña de identidad es la caja cuadrada, que rompe con las formas redondeadas habituales en muchos relojes tradicionales.

A ello se suma su característico brazalete flexible, compuesto por eslabones que se adaptan a la muñeca y que aportan una apariencia cercana a la de una joya.

La pieza que luce Inés García corresponde a la referencia 1100 y está elaborada en una combinación de acero y oro, una mezcla de materiales que refuerza su carácter sofisticado.

El cartier vintage de Inés García. Instagram

El contraste entre ambos metales permite que el reloj funcione tanto como complemento para los estilismos cotidianos como para ocasiones más especiales.

Uno de los motivos por los que el Panthère se ha convertido en un clásico es precisamente su capacidad para trascender las tendencias.

Su diseño combina la precisión de la relojería con la estética de la alta joyería, convirtiéndolo en una pieza que no necesita grandes artificios para destacar.

Además, su silueta elegante permite llevarlo junto a otras pulseras o lucirlo en solitario como protagonista de la muñeca.

El mercado vintage también ha contribuido a mantener el interés por este tipo de relojes. Frente a las novedades de temporada, las piezas de archivo y los modelos clásicos despiertan cada vez más interés entre quienes buscan accesorios con historia y diseños que resistan el paso del tiempo.

Con esta elección, Inés García se suma a la larga lista de amantes de la moda que encuentran en Cartier una apuesta segura.

Un reloj de 6.200 euros que demuestra que algunos complementos van mucho más allá de su función práctica para convertirse en auténticos símbolos de elegancia y exclusividad.