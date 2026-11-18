El bolso 'vintage' de Chanel con el que María García de Jaime ha agotado existencias en cuestión de horas

El poder de prescripción de María García de Jaime (30 años) en el universo del lujo ha vuelto a quedar demostrado, con cifras incontestables, a través de su escaparate en Instagram, donde atesora 588.000 seguidores.

En su última publicación, la influencer ha compartido un estilismo en el que todas las miradas han convergido en un exclusivo bolso de Chanel procedente de la pasarela otoño-invierno 2008-2009.

Una etapa dorada aquella de la maison francesa bajo la dirección creativa de Karl Lagerfeld. El impacto de su aparición en redes sociales ha sido fulminante.

El modelo, localizado en el catálogo de lujo de segunda mano y piezas vintage de la plataforma internacional The RealReal por un precio de 1.825 euros, ha colgado el cartel de agotado prácticamente al instante de que María lo mostrara a su comunidad de seguidores.

Una prueba más de cómo el mercado de segunda mano de alta gama se ha convertido en el territorio favorito de las expertas en moda para hacerse con piezas históricas imposibles de encontrar en las boutiques actuales.

La pieza elegida por García de Jaime destaca por una arquitectura suave, voluminosa y llena de personalidad.

El bolso de Chanel de García de Jaime. Redes Sociales

Se trata de un bolso de hombro con solapa frontal y estructura tipo acordeón, un diseño ingenioso articulado en varios fuelles laterales que permite expandir su capacidad interior sin perder la armonía de sus proporciones.

Confeccionado en cuero rojo intenso de tacto flexible, el exterior presenta un llamativo diseño acolchado de burbujas (bubble quilt), una técnica icónica de aquella era de Lagerfeld que sustituye el pespunte plano tradicional por celdas mullidas y tridimensionales.

El conjunto se remata con herrajes en tono plata, incluyendo el emblemático cierre giratorio de doble C en el frontal y la clásica cadena entrelazada con piel, logrando un contraste frío y luminoso que equilibra la calidez vibrante del rojo.

La elección de este bolso es la confirmación de una afinidad estética profundamente consolidada entre María García de Jaime y la firma fundada por Gabrielle Chanel.

A lo largo de su trayectoria como prescriptora de estilo, la influencer ha convertido las piezas de la casa francesa -desde sus icónicos bolsos solapa en distintos tamaños y colores hasta sus chaquetas de tweed, bailarinas bicolor y broches- en los pilares que elevan sus conjuntos.

Imagen del bolso. Redes Sociales

Nueva etapa profesional

En el plano estrictamente empresarial dentro de la industria textil, María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, han cerrado recientemente su propia marca de moda, Himba, poniendo fin a su aventura como diseñadores y emprendedores de etiqueta propia.

Este giro laboral acontece tras cinco años de actividad. Lo anunciaron en septiembre de 2026, aunque ambos insisten en que no es necesariamente un adiós definitivo.