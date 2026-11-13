María García de Jaime tiene la chaqueta reversible de Maràvic que triunfa en Instagram

La influencer madrileña María García de Jaime (30 años) ha vuelto a demostrar por qué se mantiene como una de las prescriptoras de moda más influyentes del panorama nacional.

En su última publicación en formato vídeo de Instagram, la empresaria y creadora de contenido ha presentado una propuesta de vestuario invernal que conjuga a la perfección el estilo clásico que la caracteriza con un toque contemporáneo.

La pieza central de su estilismo es una llamativa chaqueta con estampado felino perteneciente al catálogo de Maràvic, una de las etiquetas predilectas entre las invitadas y expertas en estilo de nuestro país.

El diseño elegido por García de Jaime responde al nombre de Gilded Jacket, una prenda exterior que se comercializa en la plataforma digital de la marca por un precio de 245 euros.

Con una estructura definida y una confección cuidada al milímetro, esta chaqueta se erige como la inversión ideal para elevar los conjuntos cotidianos durante los meses de frío sin renunciar a la comodidad.

La firma presenta la prenda en su tienda online poniendo en valor tanto su materia prima como su arquitectura artesanal: "Chaqueta animal print confeccionada en 100% algodón. Forro interior. Destaca por sus botones forrados y bolsillos a los lados", detalla la descripción.

El uso exclusivo de algodón natural garantiza una caída estructurada pero transpirable, mientras que el forro interior aporta el aislamiento térmico necesario y facilita que la prenda se deslice con suavidad sobre jerséis finos o camisas de popelín.

La chaqueta de Maràvic. Redes Sociales

Sin embargo, el elemento que convierte al modelo Gilded Jacket en una compra estratégica de fondo de armario es su versatilidad y, sobre todo, su protección al frío. Tal como especifica la marca, incorpora "pelo en mangas y cuello extraíble".

Maràvic: el 'slow fashion'

La elección de esta chaqueta refuerza el vínculo de la influencer con Maràvic, una firma española que ha sabido hacerse un hueco destacado en el sector textil contemporáneo apostando por la producción artesanal y el consumo consciente.

Fundada con la misión de reivindicar el valor de la moda pausada -slow fashion-, la marca basa sus colecciones en ediciones limitadas confeccionadas íntegramente en talleres locales de España.

Alejada de las tendencias efímeras de la industria masiva, Maràvic apuesta por tejidos nobles, patrones atemporales y detalles minuciosos pensados para perdurar temporada tras temporada en el vestidor femenino.

Su estética, que fusiona influencias mediterráneas, románticas y eclécticas, ha conquistado a numerosas figuras de la crónica social y de la moda española, consolidando a la firma como un referente indiscutible de diseño nacional con alma propia.