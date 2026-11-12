El traje de cuadros color vino de Nieves Álvarez: la lección de sastrería de Lola Casademunt que redefine el 'look' de oficina

La modelo y empresaria Nieves Álvarez (52 años) se mantiene indiscutiblemente como uno de los grandes referentes de la moda en España.

La presentadora ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al compartir un nuevo carrete de imágenes en sus redes sociales.

En una de las instantáneas, la madrileña deslumbra con un sofisticado traje de dos piezas de cuadros en color vino firmado por Lola Casademunt, confirmando que el tono burdeos y los patrones clásicos son la fórmula definitiva para vestir con distinción en el día a día.

El conjunto, que suma un precio total de 328 euros, encarna a la perfección el equilibrio entre la elegancia contemporánea y el carácter vibrante que distingue a la marca, presentándose como una alternativa idónea tanto para citas profesionales formales como para eventos de tarde.

El traje de Nieves Álvarez. Redes Sociales

La pieza central del estilismo es una chaqueta que estiliza la silueta con sutileza. Comercializada por 199 euros, la americana destaca por su cuidada confección y su acertada combinación de elementos visuales.

La propia firma describe el modelo como una chaqueta "de cuadros ventana en tonos burdeos, perfecta para un look sofisticado. Confeccionada en tejido suave, cuenta con botones dorados y solapas clásicas. Diseño moderno y entallado que realza la figura".

El estampado de cuadro ventana, definido por líneas finas y amplias sobre el fondo vino, aporta orden visual y dinamismo sin recargar el conjunto.

Los botones dorados colocados en la parte frontal y en los puños funcionan como discretos toques joya que elevan la categoría de la prenda.

La chaqueta de Lola Casademunt. Redes Sociales

Su solapa tradicional y el corte ajustado a la cintura aportan una arquitectura limpia que estiliza el torso, manteniendo la comodidad gracias a la maleabilidad de su tejido.

Para completar el conjunto, Álvarez opta por el pantalón a juego, a la venta en el catálogo de la firma por 129 euros.

Lejos de siluetas ajustadas o excesivamente holgadas, el diseño apuesta por la sobriedad técnica: es un pantalón "largo de corte recto con elegante estampado de cuadros".

"Confeccionado en tejido suave y resistente, presenta bolsillos laterales y cierre de cremallera frontal con botón. Ideal para un look sofisticado y moderno".

La pernera recta y su tiro favorecen una caída fluida que alarga ópticamente las piernas, resultando especialmente favorecedor tanto si se acompaña con stilettos de tacón fino como con calzado plano o mocasines para una jornada de reuniones.

La historia de Lola Casademunt

El pantalón. Redes Sociales

La elección de Nieves Álvarez pone en valor la trayectoria de Lola Casademunt, una de las marcas de moda femenina más consolidadas de la industria textil española.

La firma nació en 1981 en Cardona (Barcelona), cuando su fundadora, la propia Lola Casademunt, comenzó elaborando de manera puramente artesanal lazos para el pelo, diademas y pequeños accesorios en el sótano de su casa.

El éxito inicial de aquellos complementos motivó la expansión paulatina de la empresa familiar hacia el diseño textil integral.

En 2006, su hija, Maite Casademunt, tomó el relevo en la dirección creativa y el liderazgo empresarial, impulsando un ambicioso plan de modernización, renovación de imagen e internacionalización.

Con la creación de la línea prémium Lola Casademunt by Maite y su presencia regular en citas de primer nivel como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid o la 080 Barcelona Fashion, la casa catalana ha consolidado una identidad reconocible basada en el color y los estampados.