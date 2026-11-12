El bolso dorado de Jaydy Michel que te enamorará: lo firma Lola Casademunt y cuesta 129 euros

La firma Lola Casademunt ha marcado un hito decisivo en su plan de expansión internacional con la inauguración de su primera boutique física en México, que coincide con el 45 aniversario de la fundación de la casa de moda española.

Para arropar este desembarco comercial, la firma catalana ha contado con su embajadora por excelencia en el país azteca, Jaydy Michel (52 años). La modelo y actriz ha compartido en su perfil de Instagram una serie de instantáneas del evento.

Los entendidos en moda, claro está, se han fijado en su estilismo. De su look, destaca sobremanera un bolso bandolera de acabado metalizado que sintetiza el espíritu festivo y sofisticado de la etiqueta.

El accesorio en cuestión ha sido bautizado como Bandolera Dorada 1981, un guiño directo al año en que la fundadora comenzó a crear sus primeras piezas artesanales en Barcelona.

La pieza, que se comercializa tanto en tiendas físicas como en su plataforma online por 129 euros, se posiciona como una de las propuestas más codiciadas de la temporada de celebraciones, destacando por su versatilidad.

La propia ficha comercial de la marca catalana detalla en su web: "Bandolera mediana de efecto piel color dorado. Diseño estructurado con asa metálica dorada grabada y correa ajustable. Cierre de imán y amplio espacio interior".

El acabado en efecto piel dorada aporta un brillo cálido y elegante sin caer en la rigidez, adaptándose con naturalidad tanto a estilismos de día con sastrería monocolor como a recepciones nocturnas o vestidos de fiesta.

El bolso de Lola Casademunt. Redes Sociales

El bolso cuenta con una asa corta metálica con relieves grabados que permite llevarlo de mano a modo de clutch joya, así como una correa larga ajustable que facilita llevarlo cruzado o al hombro en clave desenfadada.

El cierre con solapa e imán invisible garantiza una apertura rápida y limpia, prescindiendo de herrajes excesivos en el frontal.

Además del dorado metalizado lucido por Michel, el catálogo de la casa ofrece esta misma silueta en una variada paleta cromática para adaptarse a distintos registros de armario.

La presencia de Jaydy Michel liderando el acto de apertura en la capital mexicana responde a un vínculo profesional y afectivo largamente consolidado entre la artista y la dirección de la compañía.

Michel ha sido durante temporadas imagen de campaña de la marca y musa recurrente en sus desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, personificando a la perfección el perfil de mujer al que se dirige la directora creativa, Maite Casademunt.