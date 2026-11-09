Kendall Jenner en una imagen de la campaña con Intimissimi. Intimissimi

Kendall Jenner se adelanta a las fiestas: el básico de Intimissimi que promete convertirse en un imprescindible esta Navidad

La Navidad está cada vez más cerca y las primeras inspiraciones de estilo para afrontar las fiestas comienzan a llegar de la mano de las grandes referentes de moda.

Una de ellas es Kendall Jenner (30 años), que ha querido adelantarse al calendario navideño con una propuesta que promete dar mucho que hablar.

La modelo ha compartido en su perfil de Instagram una imagen en la que deja una pista sobre cuál podría convertirse en uno de los grandes imprescindibles del armario durante las próximas semanas: una camiseta roja de Intimissimi.

Lejos de apostar por prendas recargadas, tejidos brillantes o diseños repletos de lentejuelas, la modelo vuelve a demostrar que la sencillez también puede ser sinónimo de elegancia.

Su elección es la camiseta de manga larga Ultralight with Cashmere de la firma italiana, una pieza básica que destaca por su color y por una silueta especialmente favorecedora.

Kendall Jenner en una imagen de la campaña con Intimissimi. Intimissimi

Una opción que encaja a la perfección con ese estilo effortless que caracteriza a Kendall y que tantas veces ha convertido sus elecciones más sencillas en auténticos referentes para sus seguidores.

La prenda está confeccionada con un tejido ligero y ultrasuave que incorpora cashmere, una combinación pensada para ofrecer comodidad sin renunciar a una apariencia sofisticada.

Su diseño de manga larga y cuello barco aporta un toque femenino y delicado, mientras que su tonalidad roja se convierte en la gran protagonista.

Un color estrechamente ligado a la Navidad que, además, tiene la capacidad de transformar cualquier estilismo sin necesidad de recurrir a demasiados complementos.

Precisamente, una de las grandes virtudes de esta propuesta es su versatilidad. La camiseta permite construir diferentes conjuntos dependiendo de la ocasión.

Para quienes prefieren un estilismo más informal, puede combinarse con unos vaqueros y unos zapatos sencillos, consiguiendo un resultado cómodo y actual.

Sin embargo, también tiene cabida en los compromisos más especiales de estas fechas si se acompaña de unos pantalones de sastrería, unos tacones y joyas llamativas.

Kendall Jenner en una imagen de la campaña con Intimissimi. Intimissimi

De esta manera, Kendall Jenner vuelve a reivindicar el poder de los básicos bien escogidos. Porque no siempre es necesario estrenar un vestido espectacular para conseguir un conjunto especial.

A veces, basta con encontrar una prenda que reúna diseño, comodidad y un detalle diferenciador.

El precio de la camiseta roja

La buena noticia para quienes quieran seguir los pasos de la modelo es que no se trata de una pieza exclusiva de su armario.

La camiseta Ultralight with Cashmere está disponible en la página web de Intimissimi, por lo que es posible hacerse con ella sin necesidad de recurrir a firmas de lujo.

Una alternativa para quienes buscan renovar sus básicos de cara a las fiestas y encontrar una prenda que pueda acompañarles tanto en las celebraciones navideñas como en el día a día.

Kendall ya ha encontrado su apuesta para la temporada y, una vez más, demuestra que la clave de un buen look está en saber elegir las prendas adecuadas.