El nuevo capricho de Laura Escanes: las gafas de sol de Yves Saint Laurent de 290 euros que combina con todos sus looks

Hay accesorios que terminan convirtiéndose en una auténtica seña de identidad. Son esas piezas que aparecen una y otra vez en los estilismos y que, independientemente de la ocasión, consiguen aportar un toque diferente.

En el caso de Laura Escanes (30 años), las gafas de sol se han convertido en uno de esos complementos imprescindibles. La influencer demuestra que un buen diseño puede funcionar prácticamente con cualquier conjunto, desde los looks deportivos hasta las combinaciones más cuidadas.

Entre sus favoritas destacan unas gafas de sol de Saint Laurent cuyo precio es de 290 euros. Un modelo de estética sofisticada que apuesta por una silueta ovalada y una montura alargada en acabado carey.

Una elección que recupera uno de los diseños clásicos del mundo de la óptica y lo adapta a las tendencias actuales con una forma ligeramente más estilizada.

El acabado carey es uno de los grandes atractivos de este accesorio. Sus tonalidades marrones aportan calidez y permiten combinarlo fácilmente con diferentes colores y estampados, convirtiéndolo en una alternativa al clásico negro.

Además, su silueta ovalada introduce un aire retro que lleva varias temporadas presente en las colecciones de las grandes firmas y entre las prescriptoras de estilo.

El modelo está confeccionado con montura de acetato y lentes de nailon, una combinación de materiales que define su diseño. La estructura alargada aporta personalidad sin resultar excesivamente llamativa, por lo que se convierte en un complemento fácil de incorporar a distintos estilismos.

Laura Escanes con unas gafas de Saint Laurent. Instagram

Una de las claves de su éxito está precisamente en su versatilidad. Laura Escanes las lleva tanto cuando apuesta por conjuntos deportivos para ir al gimnasio como cuando elige prendas más relajadas para sus planes cotidianos.

Con unas mallas, una sudadera y unas zapatillas, las gafas aportan un punto sofisticado a un look de inspiración deportiva.

Gafas de sol SL 872 Erin. Saint Laurent.

También funcionan con vaqueros, camisetas básicas, camisas o vestidos, demostrando que no hace falta reservar los accesorios de lujo para las ocasiones especiales.

Las gafas de sol han dejado de ser únicamente un complemento funcional para convertirse en una de las piezas que más personalidad pueden aportar a un estilismo.

Las monturas de inspiración vintage, especialmente las ovaladas y las de acabado carey, continúan ganando terreno frente a los diseños más convencionales.

Con este modelo de Saint Laurent, Laura Escanes apuesta por un accesorio atemporal que puede acompañarla durante todo el año.

Por 290 euros, estas gafas reúnen elegancia, inspiración retro y versatilidad que explica por qué se han convertido en uno de sus complementos más recurrentes.